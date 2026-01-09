沒看懂會哭！2026海關「6大新制」震撼彈

財經中心／師瑞德報導

2026海關新制軟硬兼施！為防堵劣質集運與「洗產地」亂象，海關啟動毀滅式掃蕩，鎖定高風險貨物嚴查，違者恐廢照重罰。但民生也有好消息，進口「無糖飲料」即日起免徵貨物稅；優質報關行更可大幅降低查驗率。基隆關亦澄清X光機是助通關非圖利，籲全民守法，安心過好年。（示意圖／PIXABAY）

邁入2026年（民國115年），財政部關務署為了整頓邊境秩序並回應民生需求，祭出一套「軟硬兼施」的政策組合拳。這波改革不僅攸關進口商的營運成本，更直接影響到廣大網購族與消費者的荷包。海關宣告，即日起將對劣質集運商與「洗產地」行為發動毀滅式掃蕩，但也同步釋出利多，進口無糖飲料正式免徵貨物稅，讓民眾在嚴肅的法規變革中，也能感受到實質的小確幸。

網購族注意！海關撒下天羅地網 劣質集運商恐遭「廢照」

隨著跨境網購成為全民運動，部分不肖境外集運商為了攬客，竟提供不實資料協助逃漏稅或規避檢疫，這早已成為海關的眼中釘。關務署對此展現強硬態度，啟動名為「強力掃蕩」的特別計畫，利用大數據風險分析鎖定黑名單。一旦查獲高價低報或違規進口，不僅貨物將面臨卡關、銷毀，與其合作的國內報關業者更將面臨停業甚至「廢照」的最嚴厲處分。農曆春節前夕正是貨運高峰，海關一級主管將親自帶隊24小時輪班把守國門，呼籲民眾切勿貪圖便宜選用來路不明的集運商，以免包裹「有去無回」。

杜絕「假MIT」！中國零件繞道洗產地 重罰60萬不手軟

在中美貿易戰的敏感時刻，台灣製造（MIT）的招牌更顯珍貴，卻也引來不肖業者覬覦。高雄關近期破獲一起典型案例，有業者從中國進口電子零組件，僅經過簡單包裝並未進行「實質轉型」，就試圖掛上MIT招牌輸往美國。海關重申，必須實質改變稅則號列或附加價值率超過35%才算數，該案業者最終被依貿易法重罰60萬元。此舉宣示了政府捍衛國貨信譽的決心，警告投機者別想藉由「洗產地」來蒙混過關。

民生利多與闢謠！無糖飲料免稅上路 X光機爭議真相大白

在嚴格執法的同時，海關也帶來了振奮人心的好消息。為了響應健康飲食趨勢，自115年1月1日起，凡是完全無添加單醣、雙醣的進口飲料，業者只需檢附證明即可申請免徵貨物稅，預期將帶動市售無糖茶飲與健康飲品的降價空間。

此外，針對近期基隆港雜貨櫃X光儀器遭指控「圖利廠商」的傳言，基隆關也罕見大動作闢謠。關方強調，傳統人工查驗曠日廢時，引進科技X光機後，每日僅需2名人力即可完成5只貨櫃的查驗，效率大幅提升。目前該機制仍以輔導為主，使用率不到5%，絕非為了收費而設，而是為了在龐大的貨運量中，兼顧通關速度與邊境安全。

緝毒成效顯著 企業報關享優惠

海關的火眼金睛不僅盯著稅收，更嚴防毒品入侵。基隆關繳出114年亮眼成績單，全年攔截毒品超過12公噸，其中包括大量新興毒品原料，有效將危害阻絕於境外。為了鼓勵守法業者，基隆關也宣布即日起受理優質報關行申請「降低貨物抽驗比率」，最高可減少75%的查驗機率，讓守法者能享受到「綠色通道」的快速通關禮遇。

