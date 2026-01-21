沒看過「海中老虎」別說你懂吃！台灣鯖魚vs挪威鯖魚差在哪？老闆：看背影就知道

您知道餐桌上常見的國民美食鯖魚，竟然有「海中老虎」的霸氣稱號嗎？許多主婦在超市選購時，常困惑於產地標籤，究竟台灣鯖魚與挪威鯖魚有什麼不同？為什麼老饕與營養師都對挪威鯖魚情有獨鍾？

藉此，我們邀請在水產界深耕25年、被譽為「鯖魚銷售冠軍」的「戎的魚店」創辦人周漢文。他將用簡單的「看背影」辨識法與三大冷知識，帶您重新認識這條營養價值爆表的頂級魚種。

為什麼挪威鯖魚被稱為「海中老虎」？

認明背部深色波浪狀的「老虎紋」，就是正宗挪威鯖魚。下次挑選鯖魚時，請直接觀察魚的背部。挪威鯖魚生長在寒冷的北大西洋，為了在嚴苛環境中生存，演化出極為顯眼、深色且清晰的不規則條紋，遠看就像老虎的斑紋。

廣告 廣告

相比之下，台灣產的鯖魚（花腹鯖）斑紋較細碎且不明顯。周漢文老闆分享：「認明這道老虎斑，是買到高品質挪威鯖魚的第一步。」這強烈的視覺特徵，不僅是牠在海中矯健的身影縮影，更是油脂豐盈的象徵。

挪威鯖魚是「脂肪富翁」？一片魚相當於5顆魚油

不僅如此，挪威鯖魚為了禦寒，體內儲存了大量健康油脂含量可達 25%，而且Omega-3（EPA 與 DHA）相當高，營養價值相當於5顆魚油膠囊。研究證實，其油花分布細膩程度連日本人都瘋狂，甚至曾動用 MRI（核磁共振）掃描儀來研究其完美的油脂結構。對於需要補腦護心、強化免疫力的族群來說，挪威鯖魚是效率最高的天然營養補給來源。

如何挑選新鮮好魚？25年專家教你「一觀、二聞、三觸」

選購鯖魚時，不要只看價格，更要看品質。周漢文老闆憑藉25年選魚經驗，傳授主婦必備的挑魚口訣：

觀外觀：魚眼要清澈微凸，背部老虎紋要清晰有光澤。

聞氣味：應帶有淡淡海藻氣息，若有腥臭味或氨味代表不新鮮。

觸魚身：這步最關鍵。用手指輕壓，鮮度好的魚肉彈性十足，會立刻回彈；若按下去凹陷不起，則肉質可能已開始軟爛。

冬季養生首選，讓「戎的魚店」守護全家健康

來自屏東潮州的「戎的魚店」，創辦人周漢文堅持親自把關，引進高品質挪威鯖魚，並採用單片真空包裝鎖住最鮮美的油脂。並透過嚴格的重金屬與藥物殘留檢驗，杜絕食安風險。

對於忙碌的現代家庭，只要冰箱常備「戎的魚店」薄鹽鯖魚，簡單香煎或清蒸，不到十分鐘，一盤香氣四溢、營養滿分的「海中老虎」即可上桌，讓全家人在寒冷季節中依然保持思緒專注、活力滿點。

想獲取更多資訊，歡迎上《戎的魚店》官網查詢：https://bby.news/戎的魚店官網

延伸閱讀

1月飲食調整月啟動！營養師提醒：選對天然食材「鯖魚」，穩定抗發炎是關鍵

哈佛認證十大超級食物！營養師點名補腦護心關鍵：DHA、EPA補充首選鯖魚