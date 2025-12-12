沒看錯真的是陳珊妮！首演NHK影集 對戲日本影后宮澤理惠「很浪漫」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

NHK放送100周年紀念特別劇《火星女王》，由林廷憶、日本影帝菅田將暉主演，同樣參演該劇的陳珊妮，特別於開播前在社群分享參演該劇的幕後花絮與心情，她自曝：「第一次拍戲竟然不太緊張，反而比第一次唱歌更從容。」提到與日本影后宮澤理惠的對戲，笑稱拍攝現場「有點浪漫」。

陳珊妮演出《火星女王》。（圖／Hami video提供）

陳珊妮獻出戲劇處女作，飾演ISDA最高首腦，一身黑色高領制服與過膝高跟長靴展現無人可及的權力氣場，陳珊妮近日在社群發文，自揭原本以為只是客串，結果導演直接認定她就是劇中霸權代表，她幽默回憶：「發現不是客串之後開始擔心會不會毀了NHK的百年聲譽。」更打趣說：「不確定敢不敢看首播？我會再努力一下。」

陳珊妮也不藏私分享幕後小花絮，「放飯時間都在NHK食堂吃現煮料理，價格像i珍食一樣便宜，意外地療癒。」雖然每場戲為穿上咬腳的高跟長靴吃盡苦頭，但她不忘感謝拍攝團隊所有夥伴的照顧，「真的非常感心！」而在談到與宮澤理惠的對手戲時，陳珊妮寫道：「有一場戲要猛搖她的肩膀，拍了很多take，覺得很浪漫（？）」

陳珊妮在片中，與日本影后宮澤理惠對戲。（圖／Hami video提供）

《火星女王》劇情設定於距今100年後的2125年，人類移居火星已滿40年，由陳珊妮領導的強權組織ISDA主導統治，但火星居民渴望自由，社會氛圍暗潮洶湧；由林廷憶飾演的女主角莉莉-E1102自幼在火星成長且先天視障，長期接受嚴格訓練，只為搭乘太空船前往地球；菅田將暉則飾演的ISDA地球職員白石蒼人，兩人雖分屬兩個星球，卻因共同喜愛地球樂團「Disk-Miners」透過廣播悄悄連結情感，也在無人知曉的情況下，彼此訂下了一段承諾。《火星女王》全劇共3集，將於12月14日起在Hami Video全台獨家首播。

