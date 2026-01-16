沒碰前妻…離婚後突然當爸爸！失婚男超傻眼：3年前已去泌尿科結紮

記者陳弘逸／高雄報導

男子離婚後，前妻突然生下女兒，戶籍上還被登記為生父，但男方早在婚前3年就做了結紮手術，因此向法院提起否認子女之訴。（示意圖／PIXABAY）

高雄男子小綠（化名）前年跟妻子阿花（化名）離婚，卻意外發現多個女兒小花（化名），戶籍上還被登記為生父；小綠認為，他早在婚前3年就做了結紮手術，在離婚後，都沒跟女方發生性行為，因此不可能是他女兒，便提起否認子女之訴；法官認為，回溯女方懷孕期間，確實為婚姻存續狀態，但主張理由為真實，因此，判父女關係不存在，訴訟費須由男方負擔，可上訴。

判決指出，男子小綠（化名）2024年7月30日跟妻子阿花（化名）協議離婚，但女方生下女兒小花（化名）卻被推定為婚生子女，還在戶籍上把男方登記為生父。

小綠認為跟小花跟他沒有血緣關係，並主張早在結婚3年前就做了結紮手術，且離婚後，都沒發生性行為，因此向法院提起否認子女之訴。

經查，回溯小花受胎期間，確實為小綠與阿花婚姻關係存續中出生，因此推定為婚生子女；不過男方提出婚前3年進行結紮手術的泌尿科診所病歷，法官認為，並非由他受胎所生。

因此，民事庭法官認為，女兒小花並非小綠跟阿花受胎所生的婚生子女，裁定父女關係不存在，訴訟費須由男方負擔，可上訴。

