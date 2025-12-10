沒碰水果、含糖飲血糖卻飆高！醫閃靈光揪出「隱藏陷阱」 他尷尬認了

（示意圖／Pexels）

神經內科醫師林邵臻日前發文分享一則門診案例，提醒民眾日常飲食中隱藏的「糖分陷阱」。一名血糖原本控制良好的病患回診時，糖化血色素意外從6.2升至7.2，低密度脂蛋白飆到120，讓醫師大感不尋常。詢問水果、含糖飲料、零食、拜拜供品與加工食品等常見高糖來源，病患都否認攝取。直到醫師靈光一閃，詢問其是否近期吃了大量滷味，對方才尷尬承認「最近滷了一大鍋牛肉，連續吃了好幾天。」

林邵臻指出，許多民眾以為滷味只是醬香，不會太甜，但傳統滷汁往往加入冰糖、紅糖等調味，使其含有不低的隱含糖分。若長期或大量食用，對血糖控制不佳者、胰島素阻抗族群、糖尿病患者以及肥胖風險高的人，都可能造成血糖大幅波動，甚至讓胰島素阻抗惡化。

醫生提醒，無論糖被加入在飲料、醬料、滷汁或加工食品中，都會促使血糖快速上升。若再搭配高澱粉主食，如飯、麵等，更容易使血糖失控，對慢性病管理極為不利。

除了糖分問題，重複加熱滷汁也存在健康風險。林邵臻引用研究指出，含油脂與肉類的滷汁在反覆高溫加熱時，會產生「膽固醇氧化產物」（COPs）。此類物質在動物實驗中顯示可能具致癌性。而長時間滷煮紅肉或高油脂肉類，也可能生成「雜環胺」（HCAs），這些化合物被認為與人類某些癌症風險增加相關。

她強調，每次滷煮都可能讓肉類與油脂在高溫下氧化分解，生成不利健康的化合物；若同一鍋滷汁反覆加熱，油脂、鹽分與熱量累積，對心血管、腎臟、血壓及血脂等慢性疾病管理都相當不利。

林邵臻呼籲，滷味雖然美味，但務必適量，且避免一鍋滷汁反覆加熱多日。他也提醒，醫療上要精準掌握病患病情，「有時連病患的料理方式都得了解」，才能找到真正影響健康的關鍵因素。

