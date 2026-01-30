沒票看李多慧應援！ 柯震東同台求「電影票換球票」

柯震東和李多慧首度同台受邀出席運動品牌活動。（圖／東森新聞）





男星柯震東和韓籍啦啦隊女神李多慧，29日在台北出席運動鞋品牌活動，兩人雖然是初次見面，但火花十足，也很能聊天，和互相稱讚對方是理想型。

罕見合體在舞臺上大跳應援舞，柯震東和李多慧首度同台，受邀出席運動品牌活動，雖然兩人是第一次見，但互動很有火花。

男星柯震東：「她是每個人的理想型對不對，善良漂亮做自己的人。」

柯震東一現身，就害羞認證李多慧是大家的理想型，更自曝至今沒看過她現場應援。男星柯震東vs.啦啦隊女神李多慧：「我沒有去看過（多慧應援），（為什麼沒有），買不到票，（以後會），好以後會會會在第一排這樣。」

​李多慧嘟嘟嘴，驚訝詢問為什麼沒來看應援，柯震東隨即展現高情商，現場提議邀請對方，欣賞他主演的賀歲片，兩人當場達成電影票換球賽票的約定，有趣的互動萌翻全場​。

