​沒票看李多慧應援！柯震東首同台求「電影票換球票」 女神飆國罵「供三洨」全場笑瘋

柯震東列出理想型的三大條件「善良、漂亮、做自己」，李多慧剛好都符合。

男星柯震東與超人氣啦啦隊女神李多慧，今（29）日首度「夢幻聯動」，受邀出席知名運動品牌 New Balance 「NB 好事轉運站」活動。雖然兩人是第一次見面，但互動卻火花十足，柯震東不僅當場害羞承認李多慧是「大家的理想型」，李多慧更在現場大秀剛學會的「超道地台語髒話」，超大反差萌讓全場媒體笑翻。而近期外界關注的韓國啦啦隊禁令及脫口秀模仿風波，李多慧也展現高EQ大方回應。

​柯震東近日勤學韓文，被問到是否考慮請身旁的李多慧擔任家教？他笑著搖頭說：「不可能啦！她太忙了，而且這一個小時不知道多少錢，我還是去找真的家教好了。」雖然無緣變師生，但李多慧仍大讚柯震東韓文發音標準。談及對李多慧的印象，柯震東坦言過去從未現場看過她應援，理由竟是「買不到票」，讓李多慧驚訝反問：「怎麼會？」柯震東隨即展現高情商，現場承諾要邀請李多慧觀賞他主演的賀歲片《功夫》，李多慧也爽快答應，兩人當場達成「電影票換球賽票」的約定，柯震東更放話：「以後會好好坐在第一排！」

柯震東、李多慧首度同台，兩人合體大跳應援舞，逗趣互動萌翻全場。

​李多慧來台發展四年，近期更客串三立八點檔展現演技。被問及台語程度，她笑說劇本台詞真的很難，但學最快的竟然是「國罵」。她在現場無預警用超標準語氣飆出：「供三洨」、「哩洗勒靠唷」，超接地氣的發言讓一旁的柯震東和現場記者全笑歪。

​針對日前脫口秀演員林妍霏模仿其口音引發的爭議，李多慧展現大氣度，表示心情完全不受影響，「我還是做自己」。她透露該名演員事後有主動聯繫致歉，「她是一個很親切的台灣女生，大家不要擔心。」她甚至幽默自嘲：「我覺得那個模仿影片本來是有點幽默的，大家看到都不笑嗎？好可愛，I'm not 可愛 anymore.」

近日柯震東勤學韓文，現場小秀一兩句，被李多慧大讚發音標準。

​至於近期韓國職棒傳出禁止啦啦隊員「台韓雙邊跑」的禁令，李多慧則淡定表示自己已在韓國沒有活動長達四年，一直都住在台灣，對韓國的消息不太清楚。當被問到是否會給其他面臨抉擇的啦啦隊女孩建議時，她霸氣回應：「建議嗎？沒有，自己的人生自己選擇。」

​柯震東日前出席Lulu與陳漢典的婚禮（實為節目活動），被封為「三帥」之一。被問到看見新人是否會想婚？他直呼：「我看他們好累啊！當然有感動，但沒對象也沒辦法結婚。」對於理想型條件，他列出「善良、漂亮、做自己」三大特質，媒體追問李多慧是否符合？他毫不猶豫地點頭：「當然！她是每個人的理想型對不對？」

客串演出八點檔的李多慧，流利爆出「供三洨」、「哩洗勒靠唷」等國罵，笑翻眾人。

​兩人今日腳踩 New Balance 經典鞋款 2010 與 204L 亮相，柯震東分享自己的轉運小物就是「一雙好走的鞋」，讓他能走得更穩更遠；李多慧則分享自己的新年儀式感是「自我沉澱」，會找時間獨自寫下年度計畫，等到年底再來檢視完成度，作為專屬的重啟鍵。

