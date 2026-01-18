沒票被請下車？！男新營站躺地板抗議 引人側目

在台鐵新營站，一名男子行徑詭異，突然躺在地板上，一動也不動。（示意圖／東森新聞）





台鐵新營站一名男子行徑詭異，突然躺在地板上一動也不動，列車長懷疑他沒有車票卻搭車，因此拒載，男子竟然就氣得躺在地板抗議，由於他不善表達，後續他的家人在他的背包找到車票，才發現是誤會一場。

人來人往的新營火車站，一出站就看到一名穿白衣黑褲的男子，躺在地上一動也不動。影片被PO網引發網友熱議「他躺錯時機點了，請他跨年結束再去躺比較好」，「建議一律送去毒檢」，「超好笑累了就睡」。新營車站站務員：「不太清楚沒聽說。」

這事情發生在16日晚上，躺在地上的男子當時從台南搭車去台中，在列車上被查票，他一時找不到車票，被要求在新營站下車，而他堅持有買票，才會躺在地板上抗議。鐵路警新營派派出所副所長沈忠漢：「列車長執行查票勤務時，一旅客疑似無票乘車，被解除運送契約，經本分局員警查證，該蔣姓男子不善表達，並由其父於背包，找到1張台南往台中車票，本分局員警協助與臺鐵公司人員澄清誤會。」

鐵路警察表示，男子不善表達，最後家人趕來現場，才終於在他的包包內找到車票，他確實有買車票，是誤會一場，只不過躺在地上抗議的舉動，也引人側目。

