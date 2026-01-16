沒禮讓行人拒檢鑽巷棄車逃 通緝犯闖民宅被逮

社會中心／黃國誠 吳志恆 新北市報導

機車騎士沒有禮讓行人，還拒檢盤查，最後闖入民宅，原來是一名通緝犯！這一名羅姓通緝犯，騎車經過新北市板橋地區，因為左轉時，沒有讓行人先走，遭到巡邏員警盤查，沒想到，男子立刻催油門落跑，最後鑽進巷子，棄車逃逸，闖進一間民宅，企圖躲藏，但還是遭到逮捕！

機車左轉松柏街，絲毫沒有停讓行人打算，直接從夾縫中穿越。警方見狀上前攔查，才沒講兩句話，黃色外套的男子，直接棄車落跑。男子跑進巷子裡，頭也不回，直奔一百公尺後，發現民宅門戶大開，直接闖進人家家裡，入內躲藏。一路跑到儲藏室，眼見退無可退，加上支援警力陸續抵達，男子摸摸鼻子，走了出來。

沒禮讓行人拒檢鑽巷棄車逃 還擅闖民宅被揪「這身分」

羅男躲警闖民宅家 屋主鄰居全都嚇一跳（圖／民視新聞）

事發在16日中午12點左右，39歲羅姓男子，騎車來到板橋雙十路，先是未停讓行人，又拒絕盤查後落跑，直奔民宅躲藏，屋主和鄰居全都嚇了一跳。民宅屋主表示「還好我出去不然我會嚇死，他直接衝到我們最後面的那個地方，我大概知道是這樣，我沒有看到啦，應該是直接衝進去，因為我門沒有關，我們都是開放式的。」附近鄰居表示「一開始只是叫他安分一點，可是後來發現他身上有帶一些針頭，什麼之類的就變現行犯，而且是侵入民宅嘛。」

羅男身揹三條通緝在案 如今涉侵入民宅遭逮（圖／民視新聞）

根據了解，羅姓男子身上揹有兩條毒品通緝，一條妨害自由通緝，疑似擔心通緝身分曝光，才會落跑，警方在他身上，疑似還發現煙彈，將一併歸案送辦。文聖所所長曾鐘錡表示「羅男為臺北地檢署，台中地檢署及桃園法院，所發布之毒品及妨害自由通緝犯，訊後依法移送偵辦。」民宅出現通緝犯，要不是警方即時趕到，屋主恐怕不知道該怎麼辦。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

