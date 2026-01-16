沒禮讓行人糗了！機車男見警慌張狂奔、躲民宅被逮 竟是北中桃通緝犯

記者林盈君／新北報導

16日中午，新北市板橋海山分局、文聖所員警，於雙十路二段與松柏街口執行巡邏勤務，發現羅姓男子騎乘機車，行經行人穿越道時，卻未停下優先禮讓，因此上前攔查，未料羅男竟拒檢，直接丟下機車落跑，一路跑到雙十路二段某民宅內，被追過去的員警當場逮捕，經查，羅男疑因遭通緝犯，見警方心虛慌張落跑，訊後依法移送偵辦。

員警一路追趕，於民宅內逮捕遭通緝的羅男。（圖／翻攝Threads@jason_cao__）

據了解，今天中午左右，員警於雙十路二段、松柏街口，執行巡邏勤務時，眼尖發現羅男騎乘機車，卻未停下禮讓行人，因此上前盤查。沒想到羅男一見到警方就慌張了，不但拒檢、也拒絕出示身分，最後乾脆丟下機車落跑，徒步跑進雙十路二段某民宅內，員警一路追趕，當場將羅男逮捕，經過調查，羅男為台北地檢署、台中地檢署、桃園地院發布之通緝犯，訊後依侵入住宅及通緝罪嫌移送偵辦。

