沒空調就活不了？主人剛關遙控器小貓「反應超大」讓網友哭笑不得

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

你家的貓咪也得了空調依賴症嗎？日前國外一隻布偶貓為了奪回「空調主動權」而奮力抗爭的反應，引起網友熱烈討論，這隻小貓在空調被關掉後立刻展開行動，牠神情焦急的模樣，彷彿像生命線被切斷一般，讓不少網友笑稱「空調比貓糧還重要」。

布偶貓的主人表示，當天自己只是短暫地將客廳的空調關閉，沒想到下一秒，小貓便察覺異狀，獨自跑到空調下方查看狀況，平時溫柔安靜的牠，此刻卻顯得格外著急，顯然完全無法忍受失去空調的現實，讓鏟屎官感到哭笑不得。

小貓察覺到空調被關閉後，神情焦急地不斷向主人求救

(示意圖/Unsplash)

當時小貓站在空調下方，不斷用前爪扒拉出風口，試圖「親手」把空調重新打開，過程中還一邊發出細碎叫聲，像是在向主人抗議「我的空調去哪了？」當多次嘗試未果後，牠又轉頭望向鏟屎官，眼神委屈又急切，彷彿在請求支援。

然而見主人依舊沒有動作，聰明的小貓乾脆展開第二波「空調保衛戰」，直接跳到鏟屎官的身邊，對著飼主撒嬌甚至啃咬，希望能藉此讓空調恢復正常，故事曝光引發大量網友共鳴，不少人心疼留言「沒見過這麼積極的小貓」、「快給牠開空調吧」、「果然布偶貓最需要空調」。