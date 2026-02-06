沒空跑銀行換新鈔？台新、中信ATM也能領 門市地點一覽

即時中心／温芸萱報導

農曆春節將至，包紅包用的新鈔也成為民眾關注焦點。全台8家金融機構，春節新鈔兌換自2月9日起，連續5個營業日辦理，455家指定分行提供服務。若無法臨櫃換鈔，台銀、兆豐銀行可至指定ATM操作；中國信託則攜手7-ELEVEN，於151間門市ATM限量供應新鈔。

農曆春節將至，除了張羅年菜，包紅包也是不少民眾每年既期待又頭痛的大事。紅包在文化中象徵吉祥、好運與喜慶，也有祈求平安、驅邪避災的寓意；而紅包中的新鈔，更被視為一份對收禮者的尊重，以及對新一年美好開始的祝福。

2026年春節新鈔兌換將自2月9日起，連續5個營業日開放辦理。全台共有8家金融機構、455家指定分行提供臨櫃換鈔服務，讓民眾能就近兌換新鈔，滿足年節需求。不過，對於平日上班忙碌、難以抽空到銀行排隊的民眾，各大銀行也推出ATM換鈔及多元替代方案，提供更彈性的選擇。

新鈔兌換不只臨櫃 ATM成熱門選項

除了傳統臨櫃兌換，台灣銀行與兆豐銀行的指定ATM，也開放民眾直接操作換領新鈔，省下排隊時間。透過ATM即可取得整齊嶄新的鈔票，成為近年不少民眾首選。台新銀行今年持續發揮「生活金融」優勢，自2月9日起至2月17日（大年初一），在全台多個重要商圈提供24小時ATM新鈔提領服務。合作據點包含新光三越、環球購物中心及大全聯門市，讓民眾逛街、採買年貨時，也能順手領到新鈔。

不想使用實體鈔票的民眾，台新銀行也在行動銀行APP中提供「線上數位紅包」功能，包含平均包、指定包與隨機包三種模式，兼顧方便與趣味性。此外，為因應春節出國潮，台新在交通樞紐與分行佈建超過1,000台外幣ATM，支援美元、日圓、人民幣及歐元，跨行客戶也能提領。

中信銀行攜手7-ELEVEN 限量新鈔再加碼

中國信託銀行則結合便利商店通路，於2月11日至2月13日，在全台151家指定7-ELEVEN門市內的ATM，限量供應新鈔提款服務，並同步推出多項新春加碼活動。2月14日至2月22日完成指定跨行交易，即可參加抽獎，有機會獲得1萬點OPENPOINT或三星旗艦手機；適逢60週年，中信也自即日起至6月30日，每月7、11、22日推出加碼抽獎，3月14日生日當天更將抽出14名萬點幸運兒，讓換鈔也充滿驚喜感。

7-ELEVEN換新鈔門市一覽：https://www.ctbcbank.com/twrbo/zh_tw/index/h_locate_index/h_2026NewbanknoteATMlocate_inquiry.html

