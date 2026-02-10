沒站牌硬要下車 乘客爆氣狂罵 司機：無奈被糟蹋

南投縣 / 綜合報導

南投埔里有民眾搭公車，經過想下車的站牌，跟司機說要下車卻被司機強硬拒絕，民眾當場爆氣，對司機爆粗口狂罵，司機氣到將影片PO網，說他不讓對方下車的原因是，民眾想下車的點，是南投客運的站牌，他是全航客運的，那一站沒有站牌，沒站牌就不能停車，是公司規定也是對乘客負責，卻被對方狂罵，讓他相當無奈。

乘客想下車，但她搭的客運，在她想下車的點是沒設站牌的。 乘客堅持要下車，公車司機堅定拒絕，沒設站牌司機就不能停車，乘客爆氣狂罵，乘客爭執的下車站牌，是在南投埔里這個路段。

台14線上的南康橋，南投客運的6875號車有停站，但全航客運的沒有，乘客搭的就是全航客運，全航沒設站牌，只能停在觀音橋站，乘客從觀音橋下車要往回走1.5公里大約20分鐘回去。

當事乘客說：「別的司機都在這邊下的，只有那個司機不一樣，那個司機比較年輕，名牌被拿掉了。」乘客控訴全航客運的當事司機，態度差又不通融讓她在她想下車的點下車。

民眾說：「不能說你一個人，又不是那個自己的計程車，我覺得本來就要在站牌下車，本來就都是這樣。」其他公車司機說：「不讓她下，就堅持，公司規定的，我給她下了我會被罰錢。」

其他公車司機也認同，全航客運的司機不在沒設站牌的點讓乘客下車，主要就是公司規定還有安全問題，乘客失控辱罵，也讓當事司機很無奈，只希望乘客遵守規定也多多尊重司機。

