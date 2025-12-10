沒站穩！北捷亞東醫院站「8長者摔成一團」 1人受傷送醫

即時中心／顏一軒報導

今（10）日上午10時許，北捷板南線亞東醫院站發生一起電扶梯事故，一名女性旅客從月台搭乘電扶梯前往大廳時，疑似未踩穩踏階，重心瞬間不穩往後摔倒，造成後方7名旅客反應不及，接連被撞倒，現場一度驚慌失措，宛如「骨牌效應」，嚇壞不少旅客，此次事故導致1人腿部受傷送醫，而經機電人員檢視電扶梯正常後，已恢復運轉。





北捷說明，一名女性旅客今早10時在亞東醫院站搭乘往大廳方向電扶梯時，疑似未踩穩踏階，以致重心不穩跌倒，影響後方7名旅客亦跟著重心不穩傾倒。

現場熱心旅客立即按壓緊急停機按鈕，站長亦立刻到現場處理，經初步檢視其中1名旅客腿部受傷，站長立即請行控呼叫救護車，將旅客送往亞東醫院；後續電扶梯經檢視設備正常後，恢復運轉。

北捷呼籲，旅客搭乘電扶梯時，請務必緊握扶手、站穩踏階，留意自身安全；如發現電扶梯其他旅客跌倒或受傷等緊急狀況時，可先按壓緊急停機鈕，本公司將立即派員前往處理。





