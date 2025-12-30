沒等到賴清德的道歉！黃國昌酸「龜縮在總統府」：已經正式成為小孬孬

​民眾黨主席黃國昌不滿總統賴清德稱「在野黨讚賞俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）、擁抱中共領導人習近平」，喊話賴清德24小時內道歉「否則提告」；對此總統府發言人郭雅慧表示，希望不論國民黨還是民眾黨，都能回歸到立法院做正事。黃國昌表示，賴清德連面對自己講過的話的勇氣都沒有「已經正式成為小孬孬」，狠酸後者「龜縮在總統府裡面，龜縮在綠媒背後，繼續散撥謠言抹紅、抹黑」。

黃國昌表示，昨（29）日民眾黨召開記者會，嚴正的要求賴清德針對他所誣指民眾黨讚揚普丁、擁抱習近平的言論，公開澄清道歉，但非常遺憾，堂堂一個總統抹紅、抹黑在先，事後連澄清道歉基本的勇氣都沒有，昨天等了一天，看到總統府派發言人出來閃躲問題，說現在中共正在進行軍演，最重要的是內部要團結。黃國昌喊話賴清德，質疑一口高喊內部要團結，另外一隻手指著民眾黨、抹黑在野黨，「不需要道歉澄清嗎？」

黃國昌重申，他說過等賴清德24個小時，時間到了以後，若還沒有公開澄清道歉，今（30）日下午2時，民眾黨所委任的律師跟發言人會正式到台北地院，對賴清德提告。黃國昌痛批，賴清德以為可以躲在總統府裡面、躲在綠媒背後散播謠言，不用負任何責任，就到法院說清楚講明白，到底是誰在破壞內部團結，到底是誰讓這個國家四分五裂。

黃國昌提到，昨天總統府發言人講了讓人沒有辦法接受的話，說請在野黨回立法院做實事，「總統府是要無知到什麼程度？」黃國昌進一步表示，看看過去這一年多，當執政黨擺爛、搞大惡罷、撕裂這個國家的時候，是在野黨在立法院撐起這個國家，過去這一年多有多少民進黨曾經承諾過卻跳票的法案，是在野黨幫民進黨實現的，「賴清德要不要回去數一數有多少？」

黃國昌直言， 一個國家的元首、一個執政黨的黨主席，可以說出這麼不負責任的話，真的是國家的不幸、人民的悲哀，黃國昌直言，包括今日在立法院完成三讀的，不管是打詐的法案，還是勞保政府負最終給付責任的法案，是民眾黨推著民進黨往前走，「因為民進黨不僅僅是立法院黨團擺爛，連行政部門都在擺爛」。

