沒等到道歉 黃國昌轟賴清德小孬孬：民眾黨下午2點赴北院正式提告

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨主席黃國昌昨（29）日針對總統賴清德稱民眾黨讚賞普丁、擁抱習近平一事，公開要求賴清德24小時內出面道歉，否則提告。黃國昌今天表示，24小時時間到了以後沒公開澄清道歉，今天下午2點，民眾黨委任律師跟發言人，會正式到台北地院對賴清德先生提告，「你以為你可以躲在總統府、躲在綠媒背後散播謠言，可以不用負任何責任？到法院說清楚講明白」，黃國昌也痛批賴清德，「已經正式成為小孬孬」。

民眾黨團總召黃國昌。（圖／民眾之聲）

黃國昌說，昨天民眾黨召開記者會，嚴正要求賴清德針對他所誣指民眾黨讚揚普丁、擁抱習近平的言論公開澄清道歉，「非常遺憾，堂堂一個總統，抹紅抹黑在先，事後連澄清道歉、基本勇氣都沒有，這就是我們現在的總統」，他昨天等一天，看到總統府派發言人出來，閃躲問題，說現在中共在進行軍演，現在最重要的是內部要團結。

「說的非常好」，黃國昌說，最重要的是我們內部要團結，請問賴清德，一口高喊內部要團結，另外一隻手，指著民眾黨說我們讚揚普丁、擁抱習近平，搞這種謠言抹黑在野黨，「你不需要道歉、不需要澄清嗎？」黃國昌痛批賴，連面對自己講過的話的勇氣都沒有，「賴清德已經正式成為小孬孬，龜縮在總統府裡面、龜縮在綠媒背後，繼續散播謠言抹紅抹黑」。

黃國昌說，他說過等24小時，他說到做到，在24小時時間到了以後沒公開澄清道歉，今天下午2點，民眾黨委任律師跟發言人會正式到台北地院，對賴清德提告，黃國昌問，「你以為你可以躲在總統府、躲在綠媒背後散播謠言，可以不用負任何責任？到法院說清楚講明白，到底誰在破壞內部團結，讓國家四分五裂」。

另外，黃國昌也說，昨天總統府發言人也講了讓人無法接受的話，要請他們回立院做實事，「總統府是要無知到什麼程度？」黃國昌說，過去這一年多，當執政黨擺爛搞大惡罷、撕裂國家時，是在野黨在立院撐起這個國家，過去這一年多，有多少民進黨曾經承諾跳票法案，是在野黨幫你實現的？賴清德要不要回去數一數，多少民進黨承諾卻背棄承諾、跳票法案，是在野黨幫實現？

