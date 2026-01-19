沒算到劫數！蘆洲蔥油餅老翁斜槓乩身 辦事完返家遭兒砍死

新北市蘆洲區17日晚間發生逆子砍死父母親的重案，兩老各中十多刀被砍到見骨，涉嫌重大、泯滅人性的兒子仍在逃，而令人感嘆的是，慘死的廖姓老翁是宮廟乩身，案發當天才剛從廟裡辦事協助信徒問事，返家卻遭橫禍，算不到自己的死劫。

廖姓老翁返家被逆子砍死之前，才剛在某間宮廟當乩身替信徒辦事辦完。 （圖／翻攝該宮廟粉專）

據了解67歲廖姓老翁白天跟75歲許姓妻子在三重賣蔥油餅，晚上還跟陳姓表妹，也就是報案人，在蘆洲當地共同經營一間宮廟，由他自己當乩身，每周二、四、六晚間7點都會協助信徒向神明問事，信仰相當虔誠，而他出事當天，近9點從宮廟替神明辦完事離開，返家後卻就此失聯，陳姓表妹隔天多次聯繫不上他，前往案發地撥打電話卻聽到屋內傳來手機鈴聲無人接聽，立即報案請求警方協助，經員警會同報案人請鎖匠開門後，才發現夫妻倆倒臥客廳血泊中，各中十多刀的慘死模樣，當場讓陳姓表妹崩潰大哭，但親人卻是再也回不來。

廖姓嫌犯行兇後離開家。（圖／警方提供）

廖姓夫妻的傷勢慘不忍睹，警方鑑識發現廖姓老翁的後腦、左手跟左手肘傷勢最為嚴重，許姓妻子的後腦凹陷、背部跟雙手也都受到重創，刀刀直取要害又砍到見骨，嫌犯致人於死的意圖相當明顯，而就在17日案發當晚，鄰居表示當晚9點左右「有聽到疑似那個兒子跟媽媽吵架，跟媽媽哀嚎的聲音，隔沒幾分鐘爸爸（指廖姓老翁）回來以後，半小時後兒子就騎車離開」，嫌犯身影相關的監視器畫面也被警方曝光，從返家、離開到騎車離開，拍得一清二楚，證明鄰居所聽所見不虛，目前據查廖姓嫌犯疑似往南部逃，警方正全力緝兇中。

廖姓老翁死前返家的最後身影。（圖／警方提供）

廖姓嫌犯騎車逃逸。（圖／警方提供）

廖姓嫌犯棄車繼續逃亡。（圖／警方提供）

警方在棄車現場採證。（圖／警方提供）

案發現場。（圖／警方提供）

廖姓嫌犯的車內被找出開山刀。（圖／警方提供）

