沒管教權的錯？小學生們「不管家長」狂罵髒話還打架 他直擊現場嘆可怕

許多家長都會擔心子女們的求學環境。一位網友近日到某間國小參觀姪女的運動會，發現有些幼童常常瞬間暴怒、狂講髒話和網路用語，甚至有人直接打起來，讓他忍不住提醒姪女，同時也好奇詢問，「有沒有現在公立小學有一點可怕的八卦？」，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛感嘆教改失敗、教師失去管教權，但也有不少人指出，過去類似狀況其實層出不窮。

原PO在PTT發文表示，他的姪女就讀國小中年級，最近他到學校參觀運動會，沒想到有些學生一副隨時脾氣大作的模樣，完全不管家長是否在場，即使只是同學推擠到等小事，也會原地暴怒大罵髒話及網路用語，甚至現場直接打起來，讓原PO直呼「我覺得超可怕的…」，因此勸姪女減少接觸，同時又忍不住好奇，「有沒有現在公立小學有一點可怕的八卦？」

對此，許多人紛紛回應，「人權呀，人本呀」、「教改大成功啊，改往爛的地方去」、「老師沒管教權，被匿名投訴容易丟工作」、「嚴管勤教的老師都被懲處了，現在學生是小霸王，老師要忍受」、「管幾下就被匿名投訴了」、「現行教育制度恐讓熱心教師止步」、「你看完輔導管教辦法，就知道意思就是老師幾乎不能管」。

不過也有網友指出，其實過去就有類似狀況，「以前麥當勞還有遊樂區的時候就常這樣吧」、「從20年前就這樣了，本來公立都是收留所的概念，現在少子化，有一點錢的人寧願送私立，導致公立的黑子基數變多」、「以前也很多，只是會分開跟爛的一大群，你不知道而已，高中高職就是超級分界點，現在混一起也沒用」。

