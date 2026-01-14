沒節食不爆汗也能瘦！日本網友實測每天3分鐘「做1運動」，一年無痛減重10公斤！

app1

對許多人來說，減肥往往意味著嚴格節食、痛苦運動，甚至必須長期忍耐飢餓與疲勞，因此常常半途而廢。不過日本有一位35歲的作家 Micunosin 分享自己的減肥經驗，他沒有刻意挨餓，也沒有進行高強度訓練，僅透過一些生活中的細微調整，就在一年三個月內自然瘦下約10公斤，體態與精神狀態都明顯改善。

一張照片，成了減重的轉捩點

去年（2024年）5月，Micunosin 在一次聚會中被拍下一張照片。畫面中的他體態圓潤，甚至被同事半開玩笑地形容：「如果把他放在斜坡上，可能會滾下去。」這張照片讓他第一次正視自己的身體狀態，也成為他決定「慢慢改變」的起點。他沒有設定短期目標，而是選擇從生活中幾個可長期執行的小習慣開始調整。

減肥秘訣1：每天3分鐘的棒式練習

Micunosin 表示，自己在減重期間幾乎沒有做其他運動，每天唯一固定的訓練，就是早上花約3分鐘進行棒式練習。但這並非單一姿勢，而是結合多個變化式，讓核心肌群持續啟動，提高全身燃脂效率。

他分享自己每天都會做Noga Channel Youtube頻道的「魔鬼棒式訓練」，包含以下動作（每個約20秒）：

•基礎棒式

•海豚式棒式

•側棒式升降（左右各做20次）

•棒式行走

•蜘蛛人棒式

•高棒式＋手碰膝

•登山者式

整套做完約3分鐘，雖然時間不長，但能有效刺激腹部、臀部與下肢肌群，能穩定核心、提升基礎代謝率，對於久坐族特別友善。

減肥秘訣2：每餐吃到「八分飽」就停

圖片來源：shutterstock

在飲食方面，他並未嚴格限制食物種類，而是調整進食量。他觀察到，吃到過度飽足時，身體會感到沉重、思緒遲鈍，這種不適感及吃太飽的罪惡感反而比輕微飢餓更令人壓力大。

他形容：「吃太飽帶來的壓力會持續很久，不但會後悔，也會導致體重增加，但飢餓帶來的壓力卻只需要一個飯糰就能緩解！」因此他選擇在每餐達到八分飽時停止進食，既不會挨餓，也能降低腸胃負擔，有助於長期維持熱量赤字。

減肥秘訣3：細嚼慢嚥，讓大腦跟上胃的節奏

圖片來源：shutterstock

除了控制食量，他也刻意放慢進食速度。細嚼慢嚥能讓飽足訊號（如瘦素、腸胃荷爾蒙）有足夠時間傳遞至大腦，避免在「還沒感覺飽」時就攝取過多熱量。這個習慣不只幫助控制體重，也能改善消化狀況，降低暴飲暴食的風險，對外食族來說尤其實用。

減肥秘訣4：把「正在減肥」變成生活意識

Micunosin 認為，減肥不只是執行某些行為，而是一種「意識」。當你時時記得自己正在調整身體狀態，就會在生活細節中自然做出更好的選擇。例如：搭電車時選擇站著而不是坐下、點餐時優先考慮魚類或較清爽的主食、日常多走一點路等等，這些看似微不足道的小改變，長期累積下來，對能量消耗與飲食結構都會產生實質影響。

無痛減重，關鍵在「可持續」

就這樣，在沒有過度壓力、也沒有極端限制的情況下，Micunosin 在一年多的時間內自然瘦下約10公斤。不只體態變得輕盈，整體氣色與精神狀態也明顯改善，看起來彷彿年輕了好幾歲。

這個案例也提醒我們，真正有效的減肥方法，往往不是最激烈的那一種，而是能長期融入生活、讓身體慢慢適應的改變。對於正在尋找「不痛苦減重方式」的人來說，或許可以從這些小調整開始，為自己的身體找到更友善的節奏。

封面及內文圖片來源：X@no_inngurissyu，shutterstock

