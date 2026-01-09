「沒簽兩年條款」林國成、麥玉珍不滿陳昭姿！黃國昌：再當就當到2028

記者楊士誼／台北報導

民眾黨立委陳昭姿自爆沒簽兩年條款，今（9）日更表示要等代孕法案三讀通過後再離職，而陳昭姿不受兩年條款的約束也引起林國成、麥玉珍等同黨立委的不滿。民眾黨主席黃國昌表示，再當也就是當到2028年，就持續努力推動，2028年一樣要下來。

林國成日前在節目上公開質疑，若可以因個案未通過就留下，如同考試不及格卻能留任，這是什麼邏輯？麥玉珍也表示，法案通過從來不是誰說了算，而是黃國昌協商、一次次請託的結果，過去沒過的法案，是不是任期拉長就會自動通過？「政治不是這樣運作的」。

而對於兩年條款，柯文哲稍早在記者會上表示，民眾黨在徵召不分區時的確有兩年條款，因希望更多人參與，也可以涵蓋更多地區與不同專業的人，因此訂下兩年條款，雖知道交接時會青黃不接，但當時是希望每個人認真工作，兩年當四年用。

柯文哲說，當時跟陳昭姿談時，她說自己「畢生的心願」就是推動代理孕母，「當時聽到心裡在想，這也不是統獨、意識形態的問題，就答應她列為優先法案，一定讓她任內完成這法案，我有答應陳昭姿讓她完成這個法案」。柯文哲說，社會上就是有人需要代理孕母，所以當時爽快答應陳昭姿，並將代理孕母列為優先法案，「故事就是這樣」。

黃國昌在記者會上也表示，他不認為黨內有什麼歧見，至於若民進黨堅持代孕脫鉤，陳昭姿的任期是否延長？黃國昌則說「再當也就是當到2028年......2028年一樣要下來」。他表示，相信陳昭姿會持續努力，也不希望民進黨為反而反。

