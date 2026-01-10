沒簽兩年條款！民眾黨的他PO陳昭姿辭職書 柯P親筆寫：需完成代孕法案

記者楊士誼／台北報導

民眾黨中央委員許瑞宏PO出陳昭姿的辭職書，上面有柯文哲親筆寫的「需完成代孕法案」但書。（圖／翻攝自許瑞宏臉書）

民眾黨立委陳昭姿自爆沒簽兩年條款，引發黨內其他立委怨言，民眾黨前主席柯文哲則說，當時有承諾讓她完成代孕法案三讀再辭職。民眾黨中央委員許瑞宏9日貼出陳昭姿的辭職書，上有柯文哲親筆寫的「必需完成代理孕母法案，民眾黨會把此法案當作優先法案推動」，並有柯文哲的親筆簽名。

柯文哲昨日在民眾黨團記者會上說明，跟陳昭姿談加入不分區立委名單時，陳說自己「畢生的心願」就是推動代理孕母，「當時聽到心裡在想，這也不是統獨、意識形態的問題，就答應她列為優先法案，一定讓她任內完成這法案，我有答應陳昭姿讓她完成這個法案」。柯文哲說，社會上就是有人需要代理孕母，所以當時爽快答應陳昭姿，並將代理孕母列為優先法案，「故事就是這樣」，陳昭姿也表示，代孕法案三讀後她就會辭職。

許瑞宏則在臉書貼出陳昭姿辭職書的照片，上有柯文哲親筆寫的「必需完成代理孕母法案，民眾黨會把此法案當作優先法案推動」，並有柯文哲的親筆簽名。他指出，這份辭職書代表，柯文哲曾經承諾過，且確實有一份「有條件的辭職書」。



許瑞宏稱，或許當初已經預期無法於2年內完成立法三讀，所以才有這個但書，但是黨內的聲音就是在反對推動法案的態度與積極度，鑒於此情況，陳昭姿應加緊拜會尋求最大的共識，推動法案。他也認為，黨內也應再團結一致，監督陳昭姿的表現，不再相互質疑與發難，「大家尊重阿北的承諾才是」。

