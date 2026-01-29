沒糾結兩個太陽 柯文哲：我到南部辦訓練班

▲民眾黨創黨主席柯文哲說，他和黃國昌分工合作，立法院給黃處理。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌宣布，創黨主席柯文哲任國家治理學院院長，引發各界關注柯是否重掌民眾黨大權。對此，柯文哲今（29）日說明，為何要糾結兩個太陽問題，兩個太陽可以合作，每個人都做自己擅長、喜歡的事情，立法院給黃處理，「我以後專門到南部辦訓練班、到南部發展」。

民眾黨今天上午舉辦第五屆「眾智成城」博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會，針對接下黨內國家治理學院院長一職，柯文哲受訪時說明，這是在實現他以前很常講想開辦「台灣松下政經塾」一事，從招募黨員、訓練成為公職，這是他很想做的事情，黃國昌提起國家治理學院後，柯就覺得不錯、可以接，故事就是這樣簡單，不要想太多。

媒體追問，民眾黨「兩個太陽」怎跟國民黨合作，戰術是否會改變？柯文哲則認為，為何要糾結兩個太陽問題，兩個太陽可以合作，每個人都做自己擅長、喜歡的事情，像他每次看到法律條文都想打瞌睡，「我連我自己卷宗都懶得看」，黃國昌卻對法條很有興趣，所以他們分工合作，立法院給黃處理，「我以後專門到南部辦訓練班、到南部發展」。

柯文哲也說，所以這個「合」，常說什麼藍白合，另外更重要概念，可以變成藍白分，分工合作，每個人都做他最擅長最習慣的事，這樣就好，「所以同樣概念可以運用在我跟黃國昌的合作關係上，每個人都做他喜歡的擅長的就好」。

