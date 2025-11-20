沒經同意直播國中生遭制止！賓賓哥再開直播怒嗆校方挨轟：走火入魔

娛樂中心／台北報導

網紅「賓賓哥」19日到台中市一間國中參加演講活動，但因為未徵得同意就直播，引發校方不滿，當場中斷活動。校方強調沒有授權對外公開直播，已經接到家長投訴，「用這樣的方式，讓我們的孩子陷入危機當中」要求他對家長及學生道歉。對此賓賓哥開直播公審校長怒罵校方要告就告，如今網紅推手圤智雨出面痛批了。

圤智雨被賓賓哥提告恐嚇取財罪。（圖／資料照）

當時台中某國中進行校園公益演講，魔術師王元照到場分享，賓賓哥卻是以神秘嘉賓的身分到場卻開起直播，校長當場制止並質問：「我們沒有要讓你們這樣進行直播，我剛剛接到投訴，你們這樣的方式讓我們的孩子陷入危機當中。你們是不是要對我們學生的家長和孩子們致歉呢？」

廣告 廣告

結果賓賓哥事後卻在社群上表達強烈不滿，認為這種檢舉和不斷來電打擾的行為「非常不可取」，無法認同，慘被網友砲轟。如今圤智雨也痛批：「這種人走火入魔了，完全沒有是非對錯的分辨概念，正常的狀況來講應該是不要開直播，但是他還在直播裡面嗆校方，真的是不要臉到極點了。」

更多三立新聞網報導

獨家／楊宗緯遭爆惡鄰「隨地大小便」！白冰冰出手了 揭他私下真面目

日首相高市早苗挺台惹火中共！央視曬反日貼文 「僅3藝人」跟進轉發

認愛小7歲廚師男友！小禎鬆口「再婚進度」 揭女兒跟他私下真實互動

獨家／新婚懷孕兩周！黃沐妍鬆口小5歲帥尪「超狂背景」 婚宴細節曝

