「沒總統樣子」川普爆妻子不喜歡他跳舞 自辯「我的確當上總統」

去年總統就職典禮前一天的活動中，「鄉巴佬合唱團」表演「YMCA」歌曲，川普隨著舞動身體。(美聯社)

第一夫人梅蘭妮亞不喜歡丈夫川普做什麼事？川普總統最近透露，梅蘭妮亞不喜歡他在公開場合模仿別人或跳舞，說這「太沒有總統樣子」，而他則是為自己辯稱：「但我的確當上了總統。」

今日美國報(USATODAY)報導，川普最近致力推動眾院共和黨人將今年期中選舉競選重點，放在他的政策優先事項，例如反對跨性別運動員參加女子體育比賽。但當川普開始模仿女性舉重選手與跨性別對手比賽的痛苦表情時，他忽然說，自己可能得要收斂一下。

川普透露，梅蘭妮亞不太喜歡他在公開活動做出的某些舉動。「我太太討厭我這樣，」川普笑著說： 「她是個很有格調的人。她說：『這太沒有總統樣了。』但我說：『但我的確當上了總統。』」

除了模仿他人，川普常在競選活動結束時，隨音樂扭動身體跳舞，那是另一個讓梅蘭妮亞「有意見」的地方。川普常會隨著「YMCA」這樣的歌曲舞動身體；他的舞步還很快流行起來；美式足球運動員在達陣後模仿他，阿根廷總統米雷伊(Javier Milei)造訪佛州海湖莊園時，也跳起了「川普舞」。

但梅蘭妮亞告訴川普這麼做不合適。「她討厭我跳舞，」川普轉述梅蘭妮亞的話：「親愛的，這不符總統風範。」

梅蘭妮亞還試圖拿前總統羅斯福不跳舞的例子說服川普。「她當時說：『你能想像羅斯福跳舞嗎？』」川普表示，「但我說，這背後有她可能不了解的歷史，因為即使羅斯福是民主黨人，舉止也是很優雅的。」羅斯福在總統任期內因小兒麻痺而使用輪椅。

川普說，梅蘭妮亞告訴他，人家其實不喜歡看他跳舞，人們鼓勵他跳舞，只是出於客氣罷了。但川普堅稱大家喜歡看他跳舞；他說：「全場氣氛嗨到爆，我想表現得更熱情些。只是，有人在背後監督我。」

