沒總預算、沒TPASS？ 張善政要桃園市民放心：絕不中斷

中央總預算在立法院卡關，賴政府頻頻釋放各都區及縣市推出的TPASS通勤月票可能斷炊的訊息，基北北桃4市交通首長今早（12日）齊聚台北商討對策，桃園市長張善政出席捷運綠線成果展時強調：「絕對不能讓TPASS中斷！」

桃園市長張善政。（資料照／桃園市政府提供）

行政院長卓榮泰近期下鄉視察致詞，多次提到總預算未通過，無法按時補助各都會區、各縣市推動的TPASS通勤月票，要各縣市政府先墊錢，但不少縣市政府都已預告撐不久。

桃園通勤台北的人口數量龐大，雖無精確數字，但數據顯示桃園人口持續增長。桃園市副市長蘇俊賓於2024年4月在一場論壇裡曾提到，桃園每日通勤高達320萬人次。據了解，雖然部分是區域內通勤，但往台北的通勤者佔很大比例。

張善政表示，中央補助未到位前會由市府墊付，請市民絕對放心，絕不會有任何影響或中斷。

張善政強調，他在市政府的內部會議已經跟同仁宣達，絕對不能讓TPASS中斷，所以中央如果錢暫時不能撥過來的話，由市府自己來墊付，要讓TPASS能夠繼續服務市民。

張善政重申：「請桃園的市民朋友絕對放心，不會有任何的影響跟中斷！」

TPASS通勤月票切中全台民眾需求。（資料照）

