沒繫安全帶被警盯！遭攔查4人突衝下車狂奔

桃園龜山區員警巡邏時，看到一台轎車內後座乘客，疑似沒繫安全帶，才示意靠邊停，結果車子停下了，車內4個人立刻下車狂奔，目前警方正在積極追緝當中。

轎車開在路上，突然在路邊停，車內其中4個人一下車就往前狂奔，其中一人跑到帽子都掉了，還是拚命往前衝，原來是在躲警察。下一秒警車一到，立刻開始追人。事發在桃園龜山區湖山街巷弄內。根據了解，員警正在巡邏，看到這輛車，坐在後座的乘客感覺沒繫安全帶，才示意他靠邊停。

結果車停了，車上的人開了車門落荒而逃，警方調查，車主是一名合法的越籍移工，其他人也是來自越南，但疑似沒有符合資格，怕被抓，才會看到員警就跑。車內沒有其他違禁品，目前警方已經積極展開查緝，要追查到底。

