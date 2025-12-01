沒繫安全帶車內傳酒味 男拒檢想逃警當場拔槍

台北市 / 綜合報導

28日早上7點多，一名曾姓駕駛從東區的酒店開車準備要離開，被員警發現沒有繫安全帶便上前攔查，沒想到車窗一打開就 飄出 濃濃酒味，被員警要求實施酒測，但駕駛說什麼就是不願意配合，過程中不斷回嗆還拿手機錄影，囂張態度讓員警當場拔槍要全車乘客下車，但最後駕駛仍然拒絕酒測，將會直接收到18萬的罰單。

員警VS.拒酒測駕駛說：「(下車，叫你下車，下車)，要幹嘛，(叫你下車聽不懂是不是)。」大馬路上員警二話不說直接拔槍，朝車內大聲喝斥，員警VS.拒酒測駕駛說：「(來先生你配合，我們不想要你受傷喔，請你配合，請你配合)。」見員警拔槍男子當場傻住，乖乖照著指示走下車，但上一秒明明還很囂張。

員警VS.拒酒測駕駛說：「我跟你講你是違法臨檢喔，(什麼違法臨檢，你違規我給你開罰單)，你現在馬上送臨檢異議單過來。」態度堅硬不斷反嗆，還拿著手機錄下員警的一言一行，雙方僵持許久駕駛堅持不下車酒測，員警才動用公權力對付。

記者羅立安說：「男子一行人當時就在這棟大樓樓上的酒店喝酒，準備要離開，將車行經敦化南路時，被員警發現沒有繫安全帶，便在路口將他們攔了下來。」

事發在28日早上7點多，台北市大安區忠孝敦化路口，員警巡邏時發現曾姓男子開著保時捷，沒繫安全帶上路將他攔下，沒想到車窗一拉下就聞到車內濃厚的酒氣，員警懷疑有酒駕嫌疑要求酒測，但車上男子拒不配合，擔心造成危害的疑慮，才會選擇拔槍使用強制力，敦化所所長呂政隆說：「後續依取締酒駕拒測處理作業程序，依法製單扣車，執法行動完全遵循比例原則。」

員警當街拔槍嚇壞許多路人，不過其實附近酒店林立，一直都有不少亂象， 附近民眾說：「早上的時候，酒客會到早上的時候會滿多的，滿多會躺在地板上，然後或是，酒駕啊。」據了解，曾姓男子有毒品傷害詐欺等等多項前科，後來依舊拒絕酒測，警方也表示，將會直接送上18萬元罰單。

※飲酒過量，有害（礙）健康；酒後不開車，安全有保障。

《華視新聞網》提醒您，飲酒過量，有害（礙）健康，未滿十八歲禁止飲酒。



