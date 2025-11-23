沒罷掉藍委「木馬屠城了」？！國民黨揚言修法「中配參政不受國籍法規範」...罷免志工：解放軍也能參政嗎？
國民黨團近日欲提出修法，揚言直接規範「中配參政權不受國籍法規範」。大罷免志工Kenny Chen今（23）日痛斥，「當初沒罷掉這群人，現在真的木馬屠城了！」所以解放軍也能來台參政嗎，「台灣不用有敵人，有中國國民黨就飽了，正常的台灣人，快醒醒好嗎？」
國民黨團日前召開記者會，提出「國籍法」修法，黨團書記長羅智強指出，按照現行法律跟憲法邏輯，本來不能夠去剝奪中配參政權，但如果民進黨硬要用「國籍法」，國民黨團為了「保障弱勢」、保障中配的合法參政權，會推出「國籍法」的修法，訂定「防小人條款」，直接規範「中配參政權不受國籍法規範」
「當初沒罷掉這群人，現在真的木馬屠城了！」Kenny Chen今日在臉書發文表示，按中國國民黨的邏輯中配不用放棄國籍，也能參政所以「解放軍」可以來台參政囉？！
Kenny Chen再說，台灣公務員本來就不能擁有，中華民國以外的國籍，哪一國都一樣，這是現行法律，也是最基本的國安原則，「台灣不用有敵人，有中國國民黨就飽了，正常的台灣人，快醒醒好嗎？」
（圖片來源：Kenny Chen臉書）
