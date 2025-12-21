「沒考慮危險就衝去對街處理」 顏瑞昇父女檔發聲：救人是醫師天職

北捷隨機殺人事件第二天，誠品南西店今天重新開門營業。李政龍攝



震撼全球的張文隨機殺人案引發討論，台北市長蔣萬安今天（12／21）主持1219事件緊急維安應變小組會議表示，受傷民眾反映第一時間受兩名醫師即刻救援，市府也找到人，就是台大醫院醫師顏瑞昇、顏均蓉父女檔，對此，顏瑞昇、顏均蓉也在今天下午發出聲明表示，「當下沒有考慮危險，就衝去對街協助傷患，因為救人是醫師的天職。」

台大醫院顏瑞昇醫師在中山站殺人案，協助傷者。翻攝台大醫院官網

蔣萬安說，有一位目前正在中興院區的受傷民眾，人在住院當中，他向市府反映，在第一時間受到了2位醫師，且是父女檔，讓他逃過一劫。蔣萬安說，兩位醫師就是台大醫院顏瑞昇、顏均蓉父女檔。

北捷攻擊案中熱心救人的顏姓醫師父女也發聲了。讀者提供

顏瑞昇、顏均蓉父女也在今天下午發出聲明，指出「我覺得救人是醫師的天職，而且這種大量傷患的場面，是急診醫師擅長處理的狀況。」

顏瑞昇表示，「當時我沒有考慮太多可能發生的危險，就和女兒小顏醫師從對街趕過去幫忙評估和處理傷者。」

顏瑞昇強調，「整個傷害的現場可以得到妥善的處理，應該歸功於緊急醫療網適時的反應，救護技術員的包紮、止血、急救處置得宜，和警察的維安，另外現場也同時有許多熱心的民眾在幫忙，我和女兒只是基於醫師的專業稍微出一點力而已。」

顏瑞昇也感性指出，「最後身為一位醫師，我由衷地期盼，逝者可以安息，傷者可以早日康復出院，請大家相信這個社會是溫暖的，民眾有需要的時候，會有人伸出援手的。」最後署名寫下「顏瑞昇醫師和顏均蓉醫師、臺大醫院」。

