沒耳朵也不成問題！音樂家花6個月教會「章魚彈鋼琴」 合奏影片驚呆570萬人

經過6個月的訓練，「章魚燒」彈起鋼琴。翻攝Youtube@Mattias Krantz



瑞典音樂家兼YouTuber馬提亞斯克蘭茲（Mattias Krantz）日前買了一隻章魚回家，接著展開約6個月教導，令他驚喜的是，章魚漸漸會「彈」鋼琴，還能和他合奏，影片曝光後，短短3週吸引570多萬人觀看。

克蘭茲以各種瘋狂音樂實驗聞名，5日公開「章魚學彈鋼琴」影片掀起熱議。回想才幾個月前，他到南韓海鮮市場找「新學生」，在看了石斑魚、龍蝦、比目魚後，最後把這隻活力十足的小章魚帶回家。

克蘭茲終於訓練成功，拿起吉他與「章魚燒」合奏，讓他笑得合不攏嘴。翻攝Youtube@Mattias Krantz

克蘭茲說，選擇章魚的原因，牠們擁有高智商，宛如3歲孩童，8隻觸手每隻都有一個小腦袋，可以獨立運作及思考，「等於是8個鋼琴家在1個身體裡」。

廣告 廣告

克蘭茲將牠取名「章魚燒」（Takoyaki），一開始用食物和章魚燒建立感情，接著擺上單一琴鍵讓牠學習，章魚燒卻把牠當成玩具，這時克蘭茲靈機一動，在每個琴鍵裝起拉把，讓牠能方便出力。

不過，章魚燒似乎還是難以掌握訣竅，克蘭茲再去請教專家，「因為章魚沒有耳朵（外耳）」，決定先讓牠了解音樂節奏，把特殊音響放入水缸，讓章魚燒感受音樂的震動。

接著，克蘭茲再改造琴鍵，藉著亮出各種不同顏色引誘章魚燒拉下拉把，但牠不是按錯琴鍵，就是不為所動，充分了解章魚習性後，克蘭茲繼續把琴鍵前方裝上螃蟹圖樣，果然讓章魚燒展開彈鋼琴的第一步。

利用小螃蟹引誘章魚觸碰琴鍵。翻攝youtube@Mattias Krantz

只是過程仍然不順利，讓克蘭茲一度放棄，後來終於想到在管子裡放入小螃蟹，當章魚燒每彈奏一個琴鍵，小螃蟹就會下降一格，到了最下面章魚燒便可取用，順利跨出障礙。

聽到章魚燒可以彈奏多個琴鍵，甚至能和他合奏，克蘭茲驚喜笑說，「沒想到章魚燒是藍調鋼琴家」，之後他在IG曬出章魚在1天時間成功彈奏出Baby Shark5個音的畫面，讓網友很震驚。克蘭茲承諾會繼續照顧章魚燒。

影片曝光後，引發動物行為學者、神經科學家高度興趣，網友也盛讚「你可能是世界上第一位和章魚合奏的音樂家」、「原本可能成為餐桌料理的生命，如今站上了音樂舞台」、「畫面太可愛了，好有愛」。

更多太報報導

原訂下月完婚「37歲勇消殉職」 女友淚發文：好想再牽你的手

香港特首李家超宣布12.1億台幣基金 協助大埔火災近2000受難戶

幾內亞比索總統大選有弊？反對派候選人自行宣布當選、控現任總統「假政變」