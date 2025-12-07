沒聽到鳴笛？救護車載傷患趕去醫院 路口機車碰撞

今天（7）凌晨1點多高雄鼓山美術東四路，有機車騎士撞上載著病患的救護車。（圖／東森新聞）





今天（7）凌晨1點多高雄鼓山美術東四路，有機車騎士撞上載著病患的救護車。騎士慘摔在地，而救護車上的傷患則由另一部救護車協助送醫檢查。

深夜一輛救護車才剛要通過路口，下一秒右側一輛機車快速衝了過來，兩輛車當場撞個正著，救護車往右偏移，機車騎士則是摔在地上。

救護車遭撞，駕駛座車門變形，還凹了進去，機車則是倒在一旁，車殼零件掉滿地，警方到場趕緊擺放三角錐，提醒路過車輛閃避。

事發就在高雄市鼓山區美術東四路，當時一名吳姓騎士騎著機車經過美術東一路，正好有一輛載著病患的救護車要通過，兩車因此發生碰撞。

鼓山分局龍華派出所所長洪子棠：「吳男受有挫傷經送醫檢查後無礙，雙方未有酒駕情事，詳細肇事原因由交通大隊調查中。」

而救護車上所載的傷患，由消防局派遣的另一部救護車，協助送醫檢查。

