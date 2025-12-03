沒聽說美日2027有撤僑計畫 林飛帆不認為川普會逼台灣向中國投降

林飛帆不認為川普會逼台灣向中國投降。 圖：翻攝自寶島聯播網YT

[Newtalk新聞] 總統賴清德日前提及，中國以2027武統台灣為目標，引發軒然大波。對此，國安會副秘書長林飛帆今（3）日表示，總統的說法與美方人士、印太司令部的高階將領，都是表達相同概念。針對美國在台協會（AIT）、日本台灣交流協會是否在2027年有撤僑計畫，他說，沒聽過這樣的說法。至於美國總統川普（Donald Trump）是否會強迫台灣向中共投降，他也說，他認為不會。

林飛帆今上午接受寶島聯播網《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻專訪，並被問及，美國在台協會（AIT）、日本台灣交流協會都鎖定2027有撤僑計畫，是真是假？

林飛帆回應，他沒有聽過這樣的說法。他並說，總統的意思是，中國以2027武統台灣為目標在做準備，包括美方人士、印太司令部的高階將領，都是表達相同概念。他說，2027被不斷提起的原因是，有各式各樣的公開情資顯示，中國國家主席習近平下令解放軍要在2027年達成對台動武的能力準備，但並不代表一定會在2027年對台動武。

林飛帆說，要如何讓中國不在2027年動武，關鍵之一就是國防，因此當前國防的建案跟投資，能否有效應對敵情威脅，讓中國感受到2027年不是攻台的日子。他並澄清，總統府當天有說明，但因為2027年比較容易被聚焦，實際上只是全文脈絡一部分，主要重點是增強國防投資與民主防衛。

另外，主持人也問及，有外媒專欄作家稱，北京可能參考川普政府對俄烏和平計劃的做法，向川普政府提出「28點台灣方案」。林飛帆則說，美方針對台灣議題與烏克蘭議題有根本性差異，華府當前有主流意見，就是希望能聚焦在印太，許多川普政府高階官員都是這樣思考。

主持人追問，川普不會強迫台灣向中共妥協投降？林飛帆說，「我認為不會。」他說，他並不清楚「28點台灣方案」的具體內容，所以不方便評論。不過，他說，中國一直想要介入俄烏戰爭，一方面提供武器、傭兵給俄羅斯，一方面又著手調停，要扮演老大哥的姿態，可看出其不斷操作兩面手法，所以若真的有「28點台灣方案」也不意外，但目前沒聽到任何具體消息。

