沒胃口？熟齡最怕蛋白質不足！日本名醫：少量多餐、軟質食材、善用鮮香味提升食慾，吃得好才抗老
進入高齡化社會以後，銀髮族變多了，隨著年紀漸大，食量變小，想多攝取一點蛋白質，但總是力不從心。而即使是四、五十歲的壯年族群，也不免受到疲勞或壓力大、天氣太熱等因素影響食慾，胃口不開。
吃得好，才抗老
如果因此有一餐沒一餐，或索性不吃，還是草草扒一點飯、吃個麵條和麵包隨便解決一頓飯，都會日益加重蛋白質缺乏。
隨著蛋白質缺乏而來的，是快速老化，大腦、腸道、肌肉、神經等人體的所有部位都遭殃。
一年年過去，逐漸深陷難以跳脫的惡性循環。
請記得「羅馬不是一天造成」，每天的飲食都不應草率解決。
越是食慾不佳，越是必須「以蛋白質為優先」
攝取蛋白質的要領，可以從烹調方式與攝取方式來說明。
料理時，要盡量把質地柔軟的食材做出風味，以少量多餐的模式享用。以下是重點摘要。
食慾不佳時的蛋白質攝取要領
1、以少量多餐維持攝取量
每餐的食量雖少，但只要將用餐次數增加到每天四餐或五餐，仍然可以補足總攝取量。
由於每餐吃得少，所需消化時間變短，減輕胃部負擔，下一餐進食也比較沒有負擔。
2、選擇質地柔軟的食材
食慾不振的時候，連進食咀嚼都可能造成心理負擔，所以盡量選擇柔軟的食材，或是將食物充分燉煮至軟爛，還是切小塊或切碎，方便咀嚼與消化。
3、以喜愛的口味調理
用喜愛的口味調理，或採取偏好的烹調方式來刺激食慾。
4、靈活運用蛋白粉
盡可能在正餐當中攝取足夠蛋白質，蛋白粉則做為補充之用。必須注意的是，如果在用餐前飲用蛋白粉，可能導致飽脹而吃不下正餐。
▲加工食品很可能加重腸漏風險！（圖／新自然主義出版社提供）
▲食慾不佳時的蛋白質攝取來源和享用方法。（圖／新自然主義出版社提供）
（本文摘自《顧好腸道，才能吸收吃下去的蛋白質：日本名醫10萬診療親測：抗老回春關鍵就在腸道》新自然主義出版，平島徹朗、秋山祖久著）
