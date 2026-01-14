沒胃痛竟大出血！冬天是「吐血高峰期」 醫：快戒掉「5類食物」

記者鄭玉如／台北報導

冬天一來，「吐血、黑便」的病人會增加。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，冬天確實是消化道出血的高峰期，尤其以上消化道出血最為常見，且不少患者幾乎沒有胃痛，而是出現無痛性出血。除了低溫導致血管收縮、使胃黏膜變得脆弱外，壓力大、熬夜與作息紊亂，也是誘發出血的重要原因之一。

冬天消化道出血變多 研究證實風險上升3成

黃軒在臉書粉專指出，上消化道出血（Upper Gastrointestinal Bleeding, UGIB）是指出血來源位於食道、胃或十二指腸。國際與亞洲研究顯示，低溫與出血風險密切相關。

香港2009年至2018年住院資料分析發現，氣溫每下降1°C，消化道出血發生率顯著上升，冬季整體風險增加約15%至30%；台灣研究也證實，平均氣溫每下降5°C，食道靜脈曲張出血風險增加約14%。黃軒強調，這並非單純「天氣冷傷胃」，而是血管、藥物、飲食與生活型態「同時失控」造成的結果。

4大關鍵機轉！寒冷讓胃黏膜變得更脆弱

黃軒提到，首先是「低溫導致血管收縮」，天氣變冷時，身體會優先將血液供應心臟與大腦，導致胃與十二指腸的微血管血流下降，黏膜修復能力變差，原本勉強撐住的小潰瘍，容易一破就出血。

再者，冬天止痛藥、感冒藥用量增加，不少人因關節痛、頭痛、肌肉痠痛頻繁服用止痛藥，這類藥物會破壞胃黏膜保護層，尤其是空腹吃、長期吃，或長者本身有腎臟病、正在服用抗凝血藥，風險更高。

另外由於冬天聚會多，酒精攝取也會增加，而酒精對胃而言是「慢性腐蝕劑」，會破壞黏膜並擴張血管，一旦潰瘍存在，出血往往又快又猛。對肝硬化患者來說，冬季更是食道靜脈曲張出血死亡率最高的季節。

最後是熬夜與壓力讓胃酸失控，冬天常見熬夜、睡眠品質差、情緒低落，容易造成自律神經失衡，使胃酸分泌過量，形成「壓力性潰瘍」，不少患者雖然不痛，但第一個症狀就是出血。

冬天要忌口！醫示警「少吃5類食物」 空腹別喝濃咖啡

黃軒提醒，冬天不是「補錯一餐」就出事，而是整個冬天不忌口，硬把胃撐到出血。飲食方面建議少碰「酒精」、「重辣、麻辣鍋」、「醃漬、重鹹、發酵食品」、「加工肉品（香腸、培根、火腿）」、「空腹濃咖啡、濃茶」，長期大量食用會破壞胃黏膜、刺激胃酸，增加胃部負擔。

