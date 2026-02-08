沒背景就自己闖！ 高市超強行動力、26歲時「寄信給美國總統參選人」

日本將於2月8日舉行眾議院改選投票，自民黨總裁、首相高市早苗2月7日在東京掃街拜票，為選戰作最後衝刺。路透社



據日本媒體今天（2/8）報導，今天是日本眾議院改選，首相高市早苗的高人氣，成為選戰最大看點，高市過去踏入政壇時，其實沒有人脈背景，26歲時僅憑自身行動力，寄信給當時參選美國總統選舉的民主黨女性眾議員施洛德（Pat Schroeder），並獲得回信，進入華府政壇工作，如今成為自民黨的最強戰力。

據日媒「All About」報導，日本今天舉行眾議院選舉，這場選舉的關注焦點，幾乎都集中在首相高市早苗的超高人氣，事實上，高市能走到現在，並非有顯赫的家世背景，她出生相當普通的上班族家庭，卻靠著自己的行動力走出一片天。

在《高市早苗：愛國與搖滾》這本著作中，記錄了高市當年如何進入華盛頓政壇，1985年，24歲的高市就讀松下政經塾，聆聽松下幸之助對於1990年代的局勢判斷，當時松下幸之助斷言，世界繁榮將從美國移轉至亞洲，而日本會陷入長期的不景氣，高市下定決心：「我想在第一線見證這些改變，與其進入企業工作，不如成為國會議員，直接面對國家的難題。」

1987年夏天，26歲的高市在奈良老家看電視，轉播美國總統初選演說，美國民主黨女性眾議員、也是受矚目的美國總統選舉參選人施洛德（Pat Schroeder），正在台上侃侃而談，雖然施洛德是「對日強硬派」，但高市卻被她的特質吸引，想著：「我要跟著這個人一起做事。」

高市立刻拿起英文字典，查閱英文字彙，並動手寫信給施洛德：「日本女性參與政壇方面腳步緩慢，像您這樣的人物，正是大家所期待的，我希望能在您身邊學習領導力，我目前是就讀松下政經塾的學生。」

在等待回信的同時，高市前往東京，跑遍永田町（日本政治中樞），尋找能幫她牽線的人，卻不斷碰壁，這時高市看到CNN轉播，施洛德宣布，因經費問題退出總統選舉，高市再度寄信：「我理解您的不甘，但4年後還有機會，我願意成為您的力量，請讓我在您身邊做事。」

隔天，施洛德回信：「謝謝來信，我在等妳。」一週後，高市搭上經濟艙，飛往華盛頓，在沒有任何人脈的情況下，她憑著自己的勇氣與行動力，進入了華府政壇，在美國待了1年4個月之後，之後回到日本，並於1993年當選日本眾議員，逐步實現學生時期的志願。

