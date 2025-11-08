「沒能幫他推輪椅…」高市早苗談丈夫授勳遺憾 40萬人淚讚：真正的領袖
據日本媒體今天（11/8）報導，日本首相高市早苗的丈夫將獲頒「旭日大綬章」，高市發文表示，授勳當天她必須到國會備詢，「沒辦法幫他推輪椅上斜坡」，這則貼文已獲超過40萬點讚，網友感動地表示，高市是位「真正的領袖」。
據日媒「Sponichi Annex」報導，日本首相高市早苗的丈夫山本拓，將在秋季敘勳典禮上，獲頒「旭日大綬章」，這是日本授勳制度中的最高榮譽之一，慶祝的同時，也出現一些閒言閒語。
高市昨天在社群媒體X上貼文，說明授勳的背景：「雖然這是私事，但我的丈夫將在秋季敘勳典禮上獲頒勳章，在社群媒體上，有些人猜測『因為是首相的丈夫才能獲頒吧』，不過，頒發勳章是內閣會議的決定，而且是在我上任首相之前，石破茂內閣時期就決定的。」
高市說明自己丈夫的經歷：「我的丈夫曾擔任農林水產副大臣，也多次擔任眾議院委員長，原本很期待在春季時獲頒勳章，但今年2月，他因中風而病倒，在努力復健、身體狀況逐漸穩定後，終於能在秋季獲頒榮譽的勳章。」
高市提到：「授勳儀式將於本月11日舉行，我作為首相，上午也會進宮參加相關儀式，但丈夫獲頒勳章時，我因為必須到國會備詢，無法前往，沒辦法幫他推輪椅上斜坡、一起拍下紀念照，感到有點遺憾。」
高市強調：「丈夫對我說『我一個人沒問題的，妳工作加油』，這也讓我能安心下來，為工作全力以赴。」
許多網友看到高市的發文，深受感動，紛紛留言回應：「這份愛讓人落淚」、「看到『沒辦法幫他推輪椅上斜坡』，我也被打動了」、「不管她在什麼位置上，仍然是位牽掛丈夫的妻子」、「無論是公務或家庭，都全力以赴，這才是真正的領導者。」
截至8日下午5時，該貼文已有1千3百萬瀏覽次數，獲得超過40萬人點讚，以及3萬2千次的轉發。
更多太報報導
新聞編採的AI革命：省時、出錯與勞資博弈
美國男性每天獨處6.6小時、15%沒朋友 大企業內部興起「男子聚會」
地獄朝鮮從小扎根？韓幼童穿尿布補習 年吞萬顆聰明藥…拚當「醫科預備軍」
其他人也在看
高市早苗遺憾無法陪夫領勳章 感性吐露「沒能幫他推輪椅上斜坡」惹哭全日本
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗昨（7）日在社群平台X上發文，透露丈夫山本拓將於 11 日接受「旭日大綬章」勳章，但她因需赴國會備詢，無法陪伴出席並「幫他推輪椅上斜坡」，一席話引發全國熱議。網友不僅祝賀山本拓獲勳，也被這段樸實而真摯的情感深深打動。 根據《FNN》報導，山本拓曾任農林水產副大臣、多次擔任眾議院委員長，原定於今年春季接受勳章，但今年2月不幸中風，經過長期復健後身體狀況逐漸恢復，終於得以在秋季受勳。 高市早苗在貼文中表示，授勳是石破茂內閣時期即已決定，與她現任首相職務無關。她坦言，雖為國事繁忙，仍對無法親自陪伴丈夫出席典禮感到遺憾，但山本拓鼓勵她「妳去好好工作吧」，讓她得以全心投入公務。 許多日本網友留言表示：「讀到她說『沒辦法幫他推輪椅上斜坡』那句時，胸口一陣酸楚。即使身為首相，她也和我們一樣是個平凡的人，有時也希望能在重要的日子與摯愛共度。」 另一位網友提到自己在YouTube上看到的短片，感嘆：「她在國民面前總是笑著面對一切，若是一般人早已撐不住。高市首相真的很堅強，也希望她能好好休息。」 也有人留言寫道：「國民都理解授勳的程序，請首相放心。雖然不能陪丈夫一起新頭殼 ・ 9 小時前
防範非洲豬瘟！喊邊境查驗「零信任」 卓榮泰：不要因為旅客看起來老實就放行
台中爆出首例非洲豬瘟案例，疫情初步獲得控制，長達15天的豬隻禁宰禁運令正式解除。行政院長卓榮泰今天（8日）上午赴桃園國際機場視察邊境檢疫措施，他在致詞時提到，未來對所有入境旅客及物品將採「零信任」態度，尤其來自高風險地區者，更應強化檢查，「不要因為看起來比較老實就放行，絕對要零信任，才能做到徹底防護。」鏡報 ・ 16 小時前
日相高市凌晨3時開會 為「鐵人作息」向隨行致歉
（中央社記者戴雅真東京7日專電）日本首相高市早苗的「鐵人」作息今天在日本成為討論焦點。為了上任後首場眾議院預算委員會答詢，高市罕見從凌晨3時開始開會。她今天表示，對「給秘書官、SP（警護人員）、司機增添麻煩」感到抱歉。中央社 ・ 1 天前
「台灣有事恐成日本存亡危機」 高市早苗態度強硬：能行使集體自衛權
日本首相高市早苗7日在眾議院預算委員會答詢時表明，「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」（存立危機事態），在日本現行...聯合新聞網 ・ 20 小時前
台灣副總統首在歐洲議會發表演說！蕭美琴：台海和平攸關全球穩定
[Newtalk新聞] 對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025年峰會7日傍晚在比利時布魯塞爾歐洲議會展開，台灣首次以正式會員國身分參與。IPAC深夜突然宣布，台灣副總統蕭美琴在峰會向全球立法者大會發表突破性演說，這是台灣政府高層首次在外國國會發表演講。蕭美琴表示，台灣海峽的和平對全球穩定和經濟持續發展至關重要，國際體系的完整性和全球繁榮，仰賴一個強大而自由的台灣；更強大的台灣意味著更穩定的印太地區，穩定的印太地區將帶來一個更安全的世界。 蕭美琴當晚在外交部長林佳龍陪同下出現在IPAC峰會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World（台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）」為題發表演說。事前保密到家，主辦單位臨時通知記者下一場次「將由台灣的副總統和外交部長出席，副總統將向峰會發表演說」；IPAC並在蕭美琴演講結束後，在X專頁發布消息稱讚這是一場突破性演說，這也是首次有台灣現任副總統現身歐洲議會。 蕭美琴在演講時提到，台灣是多元化的社會，重視公開的對話、負責任的政府、公平的選舉以及信仰和言論自由，相信真理不是由演算法或獨裁者決定，而國際規則新頭殼 ・ 22 小時前
逾4千萬低收入戶將斷糧！法官批政治操作 川普首認因關稅美國人付代價
美國總統川普政府再陷雙重爭議。一方面聯邦法院下令白宮必須在當地時間7日前全額發放給4,200萬低收入戶的糧食補助（SNAP）；另一方面，川普也罕見首度承認美國民眾確實為他推動的關稅政策「付出了一些代價」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林亭翰打球頭部嚴重撞擊！送醫緊急開刀取血塊 醫生憂心會有危險
創作才子林亭翰近日透露，因打籃球與人「頭撞頭」導致頭部嚴重受傷，甚至腫脹到必須開刀取出血塊。當時他仍堅持自行開車回家，直到傷勢惡化才緊急就醫。他表示：「原本以為只是瘀青，結果越腫越大，醫生檢查後發現有血塊凝固，不開刀會有風險。」經過手術治療後，目前已恢復許多。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
快問快答大讚台灣味 賴清德吃「滿漢全席」：台灣豬回來了
台灣日前因爆發非洲豬瘟導致豬隻禁宰、禁運15天，如今禁令已解除，總統賴清德今天（8日）在臉書發文表示「台灣豬回來了」。他還PO出一支「快問快答」影片，向大家分享他喜歡的滷肉飯、貢丸湯、大腸麵線等小吃，邀請國人一起用行動支持台灣豬。中天新聞網 ・ 10 小時前
郭富城喜迎三寶自爆「我的女兒會教我中文」 驚喜獻唱2首高雄限定歌曲
郭富城在迎來第三個女兒後，首度在台灣露面，帶著巡演《EXIT》唱進高雄巨蛋，他轉眼已經30年沒回到高雄，「30年沒回來，我覺得你們都沒有變！那我有變嗎？」聽到粉絲大喊「沒有」，他嘴甜告白：「真的嗎？我覺得我有變，變得更想念大家，變得更愛你們，變得看到你們會更加感動。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
200萬年「冰河水」晶瑩剔透！他用杯子撈來喝 下秒就出事
醫師警告，冰河水雖看似清澈，其實可能藏有百萬年前的遠古微生物、梨形鞭毛蟲或動物排泄物。曾有男子直接喝未煮沸的冰河水，結果腹部立刻咕嚕作響。專家提醒，冰河水含有病原體或重金屬的風險極高，若不得已必須飲用，務必煮沸至少3分鐘，以避免嘔吐、腹瀉等健康危害。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃仁勳化身紅衣男孩！台積電運動會喊這句全場歡呼 自謙國語不好
晶圓代工龍頭台積電（2330）今（8）日於新竹縣立體育場舉辦2025年運動會，今年主軸為「團結、活力與創新」，全場氣氛熱烈。最受矚目的亮點莫過於輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳親臨現場，與台積電董事長魏哲家同台現身，全場員工報以如雷掌聲。為迎接這位重量級嘉賓，台積電特地強化維安規格與現場秩序，場內紅色海洋熱情沸騰，黃仁勳一改一身經典黑皮衣，改以紅色運動衫現身即掀全場高潮。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
鳳凰颱風恐鬼轉侵台！是否放颱風假北市府回應了
[FTNN新聞網]生活中心／台北報導中度颱風「鳳凰」恐將鬼轉直奔台灣而來，根據最新的颱風暴風侵襲機率預測，台北市未來120小時遭暴風侵襲機率為45%。對於是否...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
鳳凰颱風恐成「攔腰斷頭颱」13日橫掃台灣 最新路徑曝光
今年第26號颱風鳳凰（PHOENIX）持續以驚人的速度向西推進，對台灣的威脅指數不斷攀升。中央氣象署稍早釋出最新預估路徑，警示鳳凰將成為少見的「攔腰斷頭颱」，恐在下週三（12日）晚間至下週四（13日）清晨，以穿心颱路徑橫掃台灣本島。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
新幹線有熊！ 小熊闖日本車站車庫躲了約2小時遭捕獲
11月8日下午，一隻滯留在山形縣新庄市JR新庄站內新幹線車庫的熊，已於下午4時左右被誘捕籠捕獲。受此影響，山形新幹線的部分列車區間停駛。太報 ・ 12 小時前
王麟祥請辭足協理事長 盼接任者延續基層扎根
（中央社記者陳容琛台北8日電）中華民國足協理事長王麟祥今天正式請辭職務，他透過公開信表示，期盼接任者能延續基層扎根、制度改善與支持足球人才養成，讓每個在球場奔跑的孩子都有機會看到。中央社 ・ 9 小時前
日相高市備戰國會質詢 罕見凌晨3時上工準備
（中央社東京7日綜合外電報導）日本首相高市早苗為了準備上任後首場眾議院預算委員會答詢，今天凌晨3時起在首相公邸開會。日媒指出，石破茂等歷任日相也是上午開始預備答詢，但凌晨就開始準備相當罕見。中央社 ・ 1 天前
康乃爾大學付18.6億元與川普政府和解 以恢復聯邦經費
（中央社紐約7日綜合外電報導）美國康奈爾大學（Cornell University）今天表示，已同意支付6000萬美元（約新台幣18億6000萬元）解決與川普政府的紛爭，使其能恢復獲得2億5000萬美元聯邦政府資金。中央社 ・ 10 小時前
一抹擦掉40年時光...！基隆美術館志工誤清「灰塵藝術」 作者沉痛發聲：不可逆的毀損
「或許這是時間介入藝術的方式。」基隆美術館2025國際大展「WE ARE ME—我們到此一遊」發生離譜事故！台灣當代藝術家陳松志的參展作品〈倒裝的語句－16〉，因館內志工誤認為鏡面灰塵是髒污，竟用衛生紙擦拭清潔，結果將「封存了40年的灰塵」一掃而空，作品的核心概念瞬間被抹去。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
全球聚焦台灣！蔡英文深夜啟程接力訪歐 被問蕭美琴外交突破反應曝
即時中心／顏一軒報導前總統蔡英文今（8）日深夜啟程訪歐，搭乘華航CI-61班機，飛往德國第五大城市美茵河畔法蘭克福（Frankfurt am Main），應邀前往德國出席第1屆「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）。蔡英文稍早現身桃園國際機場，面對記者喊話詢問對副總統蕭美琴外交突破一事，她並未多做回應，僅揮手對鏡頭致意，隨後在維安人員陪同下爬樓梯上樓。民視 ・ 3 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前