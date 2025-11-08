「沒能幫他推輪椅…」高市早苗談丈夫授勳遺憾 40萬人淚讚：真正的領袖

日本首相高市早苗。路透社資料照



據日本媒體今天（11/8）報導，日本首相高市早苗的丈夫將獲頒「旭日大綬章」，高市發文表示，授勳當天她必須到國會備詢，「沒辦法幫他推輪椅上斜坡」，這則貼文已獲超過40萬點讚，網友感動地表示，高市是位「真正的領袖」。

據日媒「Sponichi Annex」報導，日本首相高市早苗的丈夫山本拓，將在秋季敘勳典禮上，獲頒「旭日大綬章」，這是日本授勳制度中的最高榮譽之一，慶祝的同時，也出現一些閒言閒語。

高市昨天在社群媒體X上貼文，說明授勳的背景：「雖然這是私事，但我的丈夫將在秋季敘勳典禮上獲頒勳章，在社群媒體上，有些人猜測『因為是首相的丈夫才能獲頒吧』，不過，頒發勳章是內閣會議的決定，而且是在我上任首相之前，石破茂內閣時期就決定的。」

高市說明自己丈夫的經歷：「我的丈夫曾擔任農林水產副大臣，也多次擔任眾議院委員長，原本很期待在春季時獲頒勳章，但今年2月，他因中風而病倒，在努力復健、身體狀況逐漸穩定後，終於能在秋季獲頒榮譽的勳章。」

高市提到：「授勳儀式將於本月11日舉行，我作為首相，上午也會進宮參加相關儀式，但丈夫獲頒勳章時，我因為必須到國會備詢，無法前往，沒辦法幫他推輪椅上斜坡、一起拍下紀念照，感到有點遺憾。」

高市強調：「丈夫對我說『我一個人沒問題的，妳工作加油』，這也讓我能安心下來，為工作全力以赴。」

許多網友看到高市的發文，深受感動，紛紛留言回應：「這份愛讓人落淚」、「看到『沒辦法幫他推輪椅上斜坡』，我也被打動了」、「不管她在什麼位置上，仍然是位牽掛丈夫的妻子」、「無論是公務或家庭，都全力以赴，這才是真正的領導者。」

截至8日下午5時，該貼文已有1千3百萬瀏覽次數，獲得超過40萬人點讚，以及3萬2千次的轉發。

