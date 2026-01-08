沒能見到爸爸最後一面 媽媽也病倒了 邊荷律：正在努力撐著

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters韓籍人氣成員邊荷律，日前因父親驟逝緊急返韓奔喪，並取消了許多在台的活動。今（8）日她於社群平台Threads發聲，坦言自己正處於極大的悲痛中，更透露母親因受打擊過大而病倒，恐需動手術。身為獨生女的她，目前必須留在韓國照料家事。

邊荷律在貼文中難掩悲慟，她心碎表示：「沒能見到爸爸最後一面就送他離開，真的讓我非常痛苦。」原本預計在處理完父親後事後便盡快回台投身工作，怎料計畫趕不上變化。邊荷律透露，母親因承受不住喪夫之痛，身體狀況急轉直下，目前病重甚至可能面臨手術治療。

文中提到，由於自己是家中的獨生女，在沒有其他兄弟姊妹能分擔的情況下，她必須獨自承擔起照顧母親的重責大任。她對遲遲無法重返工作崗位深感抱歉，並感性說道：「不想讓你們擔心，所以想快點回去，但花了很久，真的很抱歉。你們給我的應援，我都有好好收到。」

在人生最艱難的時刻，邊荷律也特別點名感謝乖姐與Dorian經紀公司。她表示，公司為了讓她能毫無顧慮地處理家務與消化悲傷，主動承擔了行程調整的所有影響，成為她最強大的後盾。

文末，邊荷律承諾粉絲會努力撐下去，並請大家不要過度擔心，她會盡快整理好心情，「很快帶著笑容回來的」。

