沒膽用棉被覺得比較難死！她塞1萬紅包送兒上路 一審建請總統特赦
台北市松山區一名80多歲劉姓老婦長年照顧患小兒麻痺的53歲兒子，她認為自己已無法繼續照料，便將1萬元鈔票放進紅包袋塞入兒子嘴裡，再用口水巾及膠帶纏繞住口鼻，導致兒子窒息。台北地院考量老婦心力交瘁才引發殺人動機，僅判2年6月徒刑，並建請總統特赦。
劉婦2023年4月底，因確診新冠肺炎獨自在房間隔離，她想到自己年紀已大，無法再照顧患有重度身障的兒子，於同年5月12日早上，趁外籍看護不在時，到兒子房間將門反鎖，將1萬元紅包塞到兒子嘴裡，用口水巾及膠帶纏住口鼻，導致兒子窒息身亡。看護發現後，立刻通知家人，劉婦也主動請她報警。
台北地院因老婦自首，依刑法第59條規定替她減刑，考量劉婦辛苦照顧身障兒子50多年，自己不僅跌倒骨折，心臟更安裝多根支架，甚至還賣房籌生活費，但礙於案發時她僅79歲，無法依刑法第18條第3項規定減刑，判處2年6月徒刑。北院也擔心，如果不執行宣告刑，可能會導致社會上出現更多恣意殺害被照顧者的案件，不過，劉婦屬特殊情況，因此建請總統特赦。
高等法院今日開庭，劉婦委任律師表示，她其實是「謀為同死」，由於兒子身亡，她也受到驚嚇，才沒進行輕生。律師強調，劉婦不可能再犯，「剩多久不知道」，她不是真的想害兒，本案非單純的「殺人」這麼簡單。
法官詢問劉婦「兒子平常如何表達需求？」她回應，兒子只會用眼睛看人，能聽但無法說話，一天大概會餵他吃4餐，她餓了也不會表達，要等她發現兒子身體癱軟才知道，若是兒子想上廁所，會有「想下來」的舉動。法官再問「為何使用膠帶？」她則說「沒膽用棉被，覺得比較難死」。律師則表示，老婦的兒子50年來都無法自理生活，如果沒有老母親，沒人會照顧他。
更多鏡報報導
酒吧服務生趁女客醉後「撿屍」！她旅館崩潰掙扎：不是說不會亂來？
宜蘭終於出太陽！蘇澳火車站水淹半層樓高 民眾起床第一件事找這牌
「電梯吞人」瞬間曝光！俄3歲娃輕觸電梯門 竟墜1.8公尺電梯井
其他人也在看
網紅律師仙塔涉賣車洗錢！ 李宜諪受訪稱「與檢方認知不一致」
李宜諪表示，自己根本不認識詐團成員，並說明自己當時是受到另個律師的委託才會去代理一天。她解釋，當時吳芳儀說要籌律師費，但所有現金都被扣押，目前財產只有一台車、一些提款卡、一些現金和首飾。李宜諪說，吳芳儀曾問過警察，確認這些東西沒有要扣，所以當時才會基於律...CTWANT ・ 1 天前
帶河口鱷抗議禁養 沒收再罰1萬
記者孫曜樟∕台北報導 嘉義縣五十二歲阮姓養殖業者不滿農業部預告修法禁止…中華日報 ・ 14 小時前
8旬婦涉悶死癱瘓兒遭判刑 須文蔚籲總統特赦
（中央社記者蕭博文、劉世怡台北12日電）北市8旬婦疑因心力交瘁，悶死癱瘓50年的兒子，一審判刑2年6月並建請特赦，上訴二審中。台師大文學院長須文蔚今天說，本案是8旬老婦的絕望與法官的悲憫，籲總統特赦。中央社 ・ 17 小時前
嘴塞紅包悶死兒！80歲母判2年6月 法官籲總統特赦
嘴塞紅包悶死兒！80歲母判2年6月 法官籲總統特赦EBC東森新聞 ・ 20 小時前
親手悶死癱瘓50年兒！一審判2年6月 他喊話：建請總統特赦
台北市一名80歲劉姓老婦照料全身癱瘓的腦麻兒長達50年，不過先前她在身心俱疲的情況下，親手將兒子悶死，此案一審判決2年6個月，並建請總統特赦，台師大文學院院長須文蔚同意法院判決，強調法官的這份建請，是司法對行政權發出的最溫柔而沉痛的呼籲，是試圖在嚴峻的法治與人性的極限之間，尋求一條可以讓「合情、合理、合法」三者合一的道路。中天新聞網 ・ 2 小時前
北市颱風假分區放 里長贊成...曝上個月陽明山「太恐怖」
鳳凰颱風來襲，北市今天除山區12個里停班課，其餘正常上班課，引發熱議。一名土生土長的陽明山居民透露，每次連續幾天大雨都會...聯合新聞網 ・ 1 天前
詐團吸金9億！知名老牌麻辣鍋闆娘助洗錢 闆娘遭聲押禁見、13人交保
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導知名老牌麻辣鍋連鎖店蔡姓女負責人涉嫌將公司帳款，提供給詐團協助洗錢；北檢昨（11）日發動搜索，並拘提、約談蔡女等20名...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
8旬婦涉悶死癱瘓兒 民團籲另設照顧殺人審理依據
（中央社記者曾以寧台北12日電）北市8旬婦疑因心力交瘁，悶死癱瘓50年兒，一審判刑2年6月並建請總統特赦，上訴二審中。家總今天表示，盼改善長照重度失能者照顧資源不足問題，並建立照顧殺人事件審理依據。中央社 ・ 16 小時前
賴總統看這裡！8旬母悶殺腦癱兒 法官悲判2年半建請特赦
本案被害人為老婦兒子，其自幼罹患腦膜炎引發肺炎因小兒麻痺癱瘓在床並領有極重度身心障礙證明，平日無法自理生活。此案被告也為母則強，一肩扛起照料兒子的生活起居至少50年，即使自己的身體已經年邁，仍對自己的親生兒子不離不棄。不過事件的轉折在2023年，年事已高的老婦...CTWANT ・ 19 小時前
普發一萬首波入帳 直接入帳民眾有四情況今天領不到錢
不少民眾12日上午都銀行帳戶收到普發一萬的入帳提示訊息。不只是5至10日在「全民+1 政府相挺」（https://100...聯合新聞網 ・ 23 小時前
坤達、書偉爆閃兵！密友首出面發聲認了早知情 「私下對話」曝光
「芝麻龍眼」成員陳艾玲睽違36年復出 ，將於22日登上臺北大巨蛋，參與民歌大團圓表演，消息一出引發關注。不過，隨著Energy團員坤達、書偉爆出「閃兵案」，陳艾玲曾是Energy幕後推手的經歷也被挖出。她12日也首度發聲，語氣溫柔的表示：「他們那時候還很年輕，不能做決定。挫敗是好的，沉澱一下、休息一下」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 1 天前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿願扛800萬賠償金救王子 范姜彥豐氣炸協議破局
藝人粿粿與范姜彥豐的婚變風波持續延燒，據媒體報導，范姜彥豐、粿粿與王子三方私下協商破局的最大原因，是粿粿打算幫經濟狀況不佳的王子扛下800萬元賠償金，此舉讓范姜彥豐得知後相當憤怒。中天新聞網 ・ 1 天前
提早領便當／獨家！出遊打卡私事多 賴慧如頻告假8點檔遭賜死
現年29歲的女星賴慧如，6年前就開始演出8點檔母親角色，但私底下的她正值享受人生的黃金期，不久前她在8點檔《好運來》提前領便當，對外說是有唱片錄製安排，據悉其實和請太多假有關。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
再婚黃尚禾兩年！李千娜錄到一半突哽咽淚崩 鬆口婚姻「真實現況」
李千娜23歲前曾有一段婚姻，育有一女一子。2023年與演員黃尚禾結婚，隔年迎來愛的結晶。當被問到她是如何分配工作與育兒，她笑說他們是輪班制夫妻，她表示：「大部分我們會錯開彼此的工作時間，我有工作的時候，我老公就負責家顧；我老公有工作時，就換我在家顧。儘量可以自己帶就自己帶，但有時也會請婆婆跟媽媽來支援。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
廣末涼子飆車破180公里！「比大谷翔平球速還快」已被移送檢方
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導日本女星廣末涼子今（2025）年4月在新東名高速公路發生追撞事故，原先傳出車速高達165公里，近日警方調查更新數據後，竟發...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
羅志祥「對吳宗憲很失望」 30年疑問終於得到解答
吳宗憲12日與「咻比嘟華」成員小鐘、小馬合體上羅志祥的節目《綜藝OK啦》，私下吳宗憲和羅志祥是鄰居，原本就有私交，吳宗憲相當有自信問羅志祥：「憲哥這輩子有讓你失望過一次嗎？」沒想到羅志祥秒答，「有啊！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前
徐亨凌晨發文悲嘆「活得好累」認：好久沒有演藝工作
資深演員徐亨，近年鮮少有作品推出，長時間消失在螢光幕前，今天凌晨無預警發文透露近年狀況，語帶無奈表示：「活著的意義，只剩努力還債」，字字句句透露出內心的無奈，引起不少網友關切。中時新聞網 ・ 3 小時前
小禎18歲愛女為出道暖身！傳「父母意見不合」經紀人9字發聲
女星小禎與前夫李進良育有18歲女兒Emma，女兒外型亮麗，之前露臉就屢被網友敲碗出道，而她之前也曾參演由温昇豪監製主演的戲劇《整形過後》，不過今傳出小禎對女兒出道似乎認為還太早，對此，小禎經紀人也低調發聲。小禎9月時才剛為Emma舉辦18歲生日派對，女兒高顏值隨即掀起討論。Emma日前曾以來賓身分上自由時報 ・ 1 天前