沒膽用棉被覺得比較難死！她塞1萬紅包送兒上路 一審建請總統特赦

台北市松山區一名80多歲劉姓老婦長年照顧患小兒麻痺的53歲兒子，她認為自己已無法繼續照料，便將1萬元鈔票放進紅包袋塞入兒子嘴裡，再用口水巾及膠帶纏繞住口鼻，導致兒子窒息。台北地院考量老婦心力交瘁才引發殺人動機，僅判2年6月徒刑，並建請總統特赦。

劉婦2023年4月底，因確診新冠肺炎獨自在房間隔離，她想到自己年紀已大，無法再照顧患有重度身障的兒子，於同年5月12日早上，趁外籍看護不在時，到兒子房間將門反鎖，將1萬元紅包塞到兒子嘴裡，用口水巾及膠帶纏住口鼻，導致兒子窒息身亡。看護發現後，立刻通知家人，劉婦也主動請她報警。

台北地院因老婦自首，依刑法第59條規定替她減刑，考量劉婦辛苦照顧身障兒子50多年，自己不僅跌倒骨折，心臟更安裝多根支架，甚至還賣房籌生活費，但礙於案發時她僅79歲，無法依刑法第18條第3項規定減刑，判處2年6月徒刑。北院也擔心，如果不執行宣告刑，可能會導致社會上出現更多恣意殺害被照顧者的案件，不過，劉婦屬特殊情況，因此建請總統特赦。

高等法院今日開庭，劉婦委任律師表示，她其實是「謀為同死」，由於兒子身亡，她也受到驚嚇，才沒進行輕生。律師強調，劉婦不可能再犯，「剩多久不知道」，她不是真的想害兒，本案非單純的「殺人」這麼簡單。

法官詢問劉婦「兒子平常如何表達需求？」她回應，兒子只會用眼睛看人，能聽但無法說話，一天大概會餵他吃4餐，她餓了也不會表達，要等她發現兒子身體癱軟才知道，若是兒子想上廁所，會有「想下來」的舉動。法官再問「為何使用膠帶？」她則說「沒膽用棉被，覺得比較難死」。律師則表示，老婦的兒子50年來都無法自理生活，如果沒有老母親，沒人會照顧他。



