沒興趣凍齡！凱特溫絲蕾擁抱皺紋盼演繹「衰老」 傳授後輩抗毒舌媒體心法

1.凱特溫絲蕾拒絕修圖：想要一張有皺紋會老的臉！

2. 對抗毒媒心法？溫絲蕾：喝咖啡、聊聊天、好好大個便！

3. 女導演被提醒「要有自信」溫絲蕾霸氣回：閉嘴吧！

【文／千尋少女】奧斯卡影后凱特溫絲蕾（Kate Winslet）近日在BBC 電台節目《荒島唱片》中，暢談自己對年齡與容貌的坦然態度。她直言，從來不追求「凍齡神話」，反而渴望演出一張會隨著年齡改變的臉。過去，她不只一次公開譴責媒體修圖文化與惡意報導，這次她也分享自己面對酸民與毒蛇媒體的獨到心法。

現年50歲的溫絲蕾坦然看待「衰老」，隨著年歲增長，她更渴望詮釋「滿臉皺紋、魚尾紋，面容與身體都隨著時間推移而改變」的角色。她直言：「這就是人生。」年輕時，她便對雜誌隨意修圖感到不安與憤怒，「那真的讓我非常困擾。我從沒同意你們拍下我的照片後為所欲為。」她也強調直言，之所以選擇公開點名，是不希望任何一位年輕女性，看著被過度修圖的照片，誤以為那是所謂的「理想樣貌」。

回顧成名初期，溫絲蕾坦言，拍完《鐵達尼號》後迎來的不是單純的掌聲，而是鋪天蓋地的媒體侵擾。她回憶，自己的照片登上報章雜誌時，旁邊往往伴隨著可怕、惡劣、簡直幾乎侮辱性的稱呼。她透露，自己曾被狗仔跟拍、電話遭竊聽，甚至有人翻找她的垃圾、打聽她吃了什麼，只為推測她是否在節食，「那段時間真的很恐怖，他們無所不在，而我孤身一人，甚至害怕到不敢入睡。」

《鐵達尼號》劇照

她也提到，自己從小就因外貌遭受嘲諷。求學時期被同學取綽號「贅肉妹」，甚至被戲劇老師告知只能接演「胖女孩」角色。從15歲到19歲，她反覆節食，到最後幾乎不吃東西，身心狀態都相當不健康。

談到如何應對媒體的侵擾與惡意報導，溫絲蕾笑說，她的方式其實非常生活化：「好好吃一頓飯、跟朋友聊聊天、喝杯好咖啡、聽點Radiohead，.甚至上個好好上個舒服的大號。你知道嗎？有了這些，生活真的會好過很多。」她也強調，朋友與家人的支持始終是她撐過低潮的關鍵。

《再見六月》劇照

多年後，2010年與第二任丈夫離婚期間，溫絲蕾曾帶著兩個年幼孩子在紐約遭狗仔隊緊跟。她回憶當時的心法：「閉上嘴巴，低下頭，繼續前行。同時盡量遮住孩子的耳朵，依靠朋友，撐下去。」她也分享，鄰居夫婦曾在她家牆上留下一碗熱騰騰的義大利麵和一小杯紅酒，這些溫暖的善意，不僅幫助她度過難關，也讓她至今難忘。

《再見六月》劇照

如今身兼演員與導演，溫絲蕾直言，女性在片場仍經常面臨不必要的質疑。她透露，自己在執導新片《再見六月》（Goodbye June）時，曾聽過一些「絕對不會對男導演說的話」，像是：「別忘了對妳的選擇有自信。」她忍不住在心裡回嘴：「別跟我談自信，如果說我有哪樣東西從來不缺，那就是自信！」被問到現在會如何反應？她笑著說：「閉嘴吧。」

溫絲蕾認為，整個產業對女性的壓力或許隨時間有所變化，但仍有太多觀念需要重新學習。正如她選擇用一張「真實會老去的臉」，還有自身的歷練與坦然，為行業內外的女性，樹立一種更健康、也更真實的典範。

《再見六月》現正Netflix熱播中。

