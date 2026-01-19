「沒落園區」曾是新北人購物天堂 他嘆：昔日輝煌不再

三重湯城園區曾是三重、新莊、五股民眾的購物與生活重心，但隨著家樂福湯城店關閉，昔日繁華已不復見，一名男子指出，園區內僅剩全聯、康是美、路易莎、7-ELEVEn等連鎖品牌，人潮不若以往熙攘，貼文曝光網友則表示，湯城園區已轉型為商辦與廠辦，中午及上下班時段依然熱鬧。

原PO昨（18）日於Threads發文指出，三重湯城還好有全聯進駐，否則整個園區就如名字一樣「泡在湯裡的城」，感嘆曾經輝煌已黯然走遠。從他上傳的照片可見，湯城廣場除了全聯，也有康是美、路易莎、7-ELEVEn等連鎖品牌。

文章掀起討論，不少人表示，湯城沒落已久，自從對面新開一間家樂福後，湯城已變成廠辦或商辦，平日中午或上下班時間，人潮依然很熱鬧，很多汽機車大排長龍離場，「對面新開家樂福就註定好要沒落了」、「湯城平日中午也是蠻熱鬧的，這邊的廠辦廠商還是很多」、「平日下班時段，汽機車離場都大排長龍，裡面很多上班族」、「就是變商啊」、「現在就是辦公大樓居多」、「沒落很久了」、「沒落的園區」。

家樂福湯城店是新北市開出的第一號店，位於工業區，須憑證入場的批發倉庫，貨色齊全、停車方便，曾是三重、新莊、五股地區民眾的購物首選；2006年法商家樂福併購英商特易購TESCO後，經規劃調整，經營14年的湯城店於2007年12月底暫停營業；原由特易購申請開發的店面則改掛家樂福重新店，特易購品牌自此退出台灣市場。

