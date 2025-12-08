沒藍「白8席什麼都不是」 前藍委聽柯文哲這1句驚：2024破局不就你搞的

記者陳思妤／台北報導

民眾黨前主席柯文哲日前對於2026藍白合表示要比民調，還說不要再讓3%、6%。對此，國民黨前立委陳學聖今（8）日直呼，原來2024的結還沒解開，看來還是沒搞懂2024怎麼破局的，「不就你們搞壞的嗎？當時破局不就是你搞了一個什麼求真民調出來嗎？」但他也認為國民黨就大方點，即使是原本藍營執政的縣市，如果白營民調贏了也讓，「2026讓小2028得大」。

陳學聖今天接受主持人黃光芹專訪，對於藍白合，他直言，在立法院民眾黨已經跟藍綁一起，不可能再回到獨立的政黨，回不到綠只能靠藍，靠藍才有影響力，「知道藍需要你這8席，但你也知道沒有藍營52席，你也什麼都不是！」雙方互相需求的這點很明確，只是不要有太爭議的法案，目前還算有高度共識。

廣告 廣告

對於修國籍法讓中配參政，陳學聖認為，很多修法的關鍵在民眾黨主席黃國昌身上，黃國昌對兩岸的看法一直在調整，如果黃國昌不要太堅持，他覺得另外7位立委不難溝通。

此外，針對2026縣市長選戰，陳學聖指出，藍綠各有一個單點突破的大翻轉，如果藍營拿到高雄、綠營拿下新北，即使其他縣市有輸贏，黨主席都是勝選者；如果維持現狀，藍綠各自沒有失掉新北、高雄，就回到其他縣市，目前直轄市之台北、桃園、台中，國民黨繼續執政機率高。

陳學聖說，剩下的省轄市國民黨有個危機 ，2022選太好了，這屆能不能維持那麼好？而且大部分縣市長是兩任到期，「民進黨要出來選的人都摩拳擦掌，但是國民黨還整合不出自己人，更不用講跟白營」。所以他坦言，「對於2026二線城市比較擔心」，可能一不小心就掉了2、3個，宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、嘉義市都有可能。

陳學聖提到2026藍白合兩種模式，一種模式是正副搭檔，副手就給白，第二就是藍營大方點，就比民調，即使是原本藍營執政的縣市，如果白營民調贏了也讓，「2026讓小2028得大」，讓白營覺得信賴，建立共識後，2028很多東西可以談，從副手到其他組合都可以，但如果縣市長沒有呈現出讓的誠意，雙方還打破頭，那2028很難講。

不過，陳學聖直呼，單單聽到柯文哲一句話，「你還是沒搞懂2024怎麼破局的，他說不要再讓3%、6%，2026不就你們搞壞的嗎？當時破局不就是你搞了一個什麼求真民調出來嗎？」他嘆，原來2024的結還沒解開，且其實藍營有一派，包括李乾龍回來當國民黨秘書長之前，也主張藍營要靠自己選贏，但現在看起來一定要合，所以李乾龍也調整路線。

更多三立新聞網報導

陳玉珍提助理費除罪化 前藍委反對：別想東想西、上來就想貪…

2026藍白合有「棘手問題」？前藍委揭黃國昌恐球員兼裁判

鄭黃會能創藍白合新局？前藍委喊難度超高：到關鍵要害恐全破局

投柯志恩就是挺鄭麗文？陳學聖「憶2016馬英九」怕爆：最大獲利是民眾黨

