沒藥證還賣女性中藥調理產品！天一愛公司拒下架抗稽查 警逮負責人到案

主打女性身體調理的「天一愛本草生物科技有限公司」，因未向衛生福利部申請藥品許可證，於官網與多個電商或實體通路販售中藥產品，並找來中醫師代言推薦，遭民眾檢舉，經衛福部認定其所推產品為藥品，卻未有藥證登記。然而衛福部多次上門稽查，天一愛不但拒絕配合調查也拒絕下架，就連其登記的公司處所等多地均無法找到實際營運地點，其官網也被發現IP設在境外，因此負責人朱耿慶等人日前遭台北地檢署依違反《藥事法》起訴，並聲請沒收166萬餘元犯罪所得。

據了解，天一愛草本生物科技有限公司主打女性調理中藥產品，針對產後月子、惡露排除、小產、經期調理、備孕等推出多種調理產品，如，愛小月組合之「淨化精萃」、「養氣精萃」、「補身精萃」及月經調理組合內「舒孅精萃」、「美妍精萃」等5項產品，並主打中醫師代言推薦，售價每盒上看萬餘元，消費者只要依照療程順序服用即可，導致消費者花大錢卻買到偽藥，因此遭到民眾檢舉。

衛福部接獲檢舉後，經查發現天一愛公司自2022年起開始販售，其所販售「淨化精萃」、「養氣精萃」、「補身精萃」、「舒孅精萃」、「美妍精萃」等5項產品違反衛生法規，經衛生福利部鑑定藥液成分，判定為生化湯及十全大補湯基準方之加減方，均屬藥事法第6條第1款所定義之藥品，而該公司卻未有申請藥品許可證紀錄。

衛福部隨即要求天一愛在未取得藥證前須將產品下架，不得販售，並指揮台北市、桃園市與苗栗縣衛生局前往天一愛公司與倉儲地點進行稽查，但天一愛公司不但拒絕配合，僅表示倉儲內沒有東西，拒絕開門讓衛生局人員進入稽查。警獲報介入偵辦後，掌握天一愛公司負責人朱耿慶涉嫌指示員工抗拒稽查，甚至刻意隱匿商品原料製造流程履歷、倉儲物流，實際前往公司登記地址卻根本找不到天一愛公司的痕跡，就連官網都架設於境外，意圖隱匿IP規避調查，以海外網站名義繼續在國內販售，並拒絕下架產品。

台北地檢署今年3月指揮台北市刑事警察大隊蒐證，拘提負責人朱耿慶等3人到案，並前往公司數個據點及分布台北、桃園倉儲執行搜索，查扣上述商品311盒，共計1萬4847包。全案依違反藥事法第83條販賣偽藥罪嫌移送台北地檢署，該案也在今年11月起訴在案，並聲請沒收犯罪所得166萬餘元。

