沒藥醫!立百病毒擬列法傳病

疾管署長羅一鈞表示，已預告將「立百病毒感染症」列為第五類法定傳染病，並委託台大醫院協助研議相關診治指引。 （記者戴淑芳攝）

記者戴淑芳∕台北報導

印度爆發立百病毒疫情，致死率恐高達40～75%。疾管署長羅一鈞27日表示，已預告將「立百病毒感染症」列為第五類法定傳染病，並委託台大醫院協助研議相關診治指引。

疾管署16日預告將「立百病毒感染症」列為第五類法定傳染病，以加強系統預警、提升國民防疫意識、迅速動員資源及妥適因應未來可能疫情。

羅一鈞表示，目前掌握這一波發生在西孟加拉的疫情，5例都是院內醫護人員；且已追蹤到當地一名55歲女性，去年12月因為出現疑似症狀住進同一家醫院不幸死亡，疑是源頭的疑似病例。

當地衛生單位至該女性家中疫調，確認其發病前曾生飲生椰棗樹汁；經抓檢住家附近9隻蝙蝠及椰棗樣本，僅1隻蝙蝠帶有病毒，推估因此把病毒帶進醫院。

羅一鈞說，疾管署委託台大醫院研議相關診治指引，因應萬一出現病人時可使用實驗性治療。當地已對5名醫護投予實驗性的瑞德西韋藥物治療，另C肝藥物的雷巴威林也傳出有療效。

以R0值超過1就會持續傳播，甚至大流行。羅一鈞強調，從1999年發現立百病毒以來，其R0值低於1，均為0.2～0.7左右，造成流行或大流行的風險很低；目前亦沒發現有國家輸出病例的紀錄，旅遊感染也只侷限於當地國國民，沒有其他國家民眾染病，民眾不必恐慌。

由於立百病毒致死率高，世界衛生組織（WHO）資料顯示約40～75%，且目前沒有疫苗和藥物，也沒有核准的療法。隨著台灣與南亞交流頻繁，不排除有境外移入病例的可能，恐造成照護壓力、甚至院內感染，疾管署預告列為第五類法定傳染病。

疾管署提醒民眾避免前往立百病毒流行地區，如前往流行疫情區域應維持良好個人衛生，避免接觸蝙蝠與豬隻，或接觸可能被蝙蝠汙染的環境與物品，並應避免飲用生椰棗樹汁及食用受汙染水果。