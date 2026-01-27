沒蛀牙卻牙痛！醫揭「5疾病」常偽裝牙齒痛 嚴重恐失明、沒命

記者鄭玉如／台北報導

牙痛不一定是牙齒問題。胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，心肌梗塞等5疾病容易被誤判，若合併下顎痛、冷汗、喘、頭暈或視力改變，應立即就醫別輕忽。（示意圖／PIXABAY）

有時感覺到牙痛，並非都是牙齒問題。胸腔暨重症專科醫師黃軒分享，他曾遇到一名牙痛患者，檢查發現問題並非出在牙齒，而是心肌梗塞所致，對此分享5種常被誤認牙痛的疾病，除了心肌梗塞，還有主動脈剝離、腦幹中風等，若出現牙痛，又合併左側下顎痛、 噁心、冷汗、喘、 頭暈、視力改變，應立即就醫。

黃軒在臉書粉專指出，一名患者因左側牙齒痛來到診間，檢查期間無論她怎麼咬，牙齒都不會痛，遂進行心電圖檢查，發現患者是心臟下壁的心肌梗塞，所幸他當時多了一份警戒，並未只是讓患者去檢查牙醫，另外更分享5種常被誤認牙痛的疾病。

廣告 廣告

首先是「 心肌梗塞」，當心臟出現缺血時，會經由迷走神經與交感神經的訊號傳導，使痛覺投射至左下顎、牙齒、耳後，造成左側牙痛、下顎痛，合併噁心、冷汗、喘、莫名焦慮，無論怎麼咬都不會更痛，就算服用止痛藥也沒用， 高風險族群包括糖尿病、女性、高齡者。

第二是「主動脈剝離」， 死亡率每小時上升1至2%，由於撕裂性疼痛會沿神經向上放射，疼痛感到達下顎、臉頰、牙根，一旦痛感「爆炸式出現」，且痛會移動，依序從胸、頸至下顎，血壓左右手不一樣，吃止痛藥無效，絕對不要硬撐，趕緊就醫做檢查。

第三是「腦幹中風」，這是最容易被忽略的中風類型，由於痛覺神經核位於腦幹，中風刺激痛覺路徑，使大腦誤以為牙痛，合併症狀包括頭暈、想吐、走路不穩、眼花、複視、說話沒有邏輯。

第四「顳動脈發炎」，顳部血管發炎進而影響顏面與牙齦血流，產生咀嚼痛、牙根痛，常發生於50歲以上者，且咀嚼時更痛、太陽穴壓痛、視力突然模糊，若延誤治療恐造成不可逆失明。最後是「 嚴重感染與敗血症前期」，感覺像是顏面神經痛，呈現深層悶痛且定位不清，伴隨發燒或體溫過低、心跳快、全身無力、意識怪怪，此時應立即進急診。

黃軒提醒，若出現牙痛，同時合併以下任一症狀，務必提高警覺，包括「 左側下顎痛、 噁心、冷汗、喘、 頭暈、走不穩、 視力改變、 止痛藥沒有用」，建議趕緊就醫。

更多三立新聞網報導

腦袋垃圾清不掉！營養師揭「5大傷腦習慣」 害變笨、增慢性病風險

她「粗茶淡飯」竟皺紋爬滿臉！少吃1物釀禍 營養師揭「清淡飲食5迷思」

別只穿紅衣！尾牙抽獎必看 命理師揭「2色」超旺：口袋塞紅豆財運噴發

戴帽子害禿頭？研究：冬天易掉髮是錯覺 營養師點名「7類食物」助長頭髮

