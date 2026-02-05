沒血便還是中鏢！68歲翁只因「這些症狀」確診大腸癌第三期 醫示警高危習慣

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

68歲李爺爺平時喜歡食用高油鹽的加工食品，但一向身體健康。不料近來卻出現頭暈、爬樓梯容易喘的情形，起初以為只是體力變差，至住家附近診所就診，抽血檢查發現血紅素偏低，且免疫法糞便潛血（i-FOBT）反應呈陽性，轉至台北慈濟醫院大腸直腸外科門診進一步評估。經電腦斷層與無痛大腸鏡檢查，於肝臟下方的腸道發現約3公分腫瘤，病理切片報告確診為大腸癌第三期。

大腸直腸癌高居發生率第二 不良生活型態是主因

根據衛生福利部癌症登記資料，大腸直腸癌位居國人癌症發生率第二位、死亡率第三名，過去以50歲以上族群為主，但近年明顯下降趨勢，其中不良的生活型態是主要原因，包括紅肉與加工肉品攝取過量、蔬果與膳食纖維攝取不足，以及缺乏規律運動等。此外，糖尿病、肥胖、吸菸、飲酒及長期慢性發炎，也都會增加罹癌風險。

初期幾乎無症狀 留意4大警訊

陳昱廷醫師指出，大腸癌初期多無明顯症狀，隨著腫瘤逐漸增大，才可能出現腹痛、血便、排便習慣改變或糞便變細等警訊。若腫瘤進一步堵塞腸道管徑，則可能有兩成機率導致腸阻塞，進而出現無法排氣排便或食欲不振、噁心嘔吐的情形，一旦拖延治療，就可能導致腸壁穿孔破裂，引發腹膜炎或敗血症，危及生命。

化學法糞便潛血檢查 易受飲食與上消化道出血干擾

篩檢方面，陳昱廷說明，過去常見的糞便潛血檢查為化學法（g-FOBT），其檢測原理是利用糞便中紅血球血紅素的化學反應特性，但由於無法分辨出血來源，容易受胃潰瘍、十二指腸潰瘍等上消化道出血或飲食因素影響，導致出現偽陽性，降低篩檢的準確性。

免疫法糞便潛血檢查鎖定下消化道 偵測率高達 96.4%

而現今主流的篩檢方式為免疫法糞便潛血檢查（i-FOBT），是透過特殊抗體偵測血紅素蛋白，能更精準鎖定下消化道出血病灶，並可偵測糞便中極微量的血紅素變化，有助提高早期病灶被發現的機會。根據加拿大醫學會雜誌研究，i-FOBT偵測率可達96.4%，有助於在還沒出現明顯症狀前，及早發現病灶。

正因能及早診斷，病人得以在較早期接受治療。陳昱廷表示，若在大腸鏡檢查中發現息肉並完整切除，即使病理檢查結果為惡性，仍可依個別病況選擇密切追蹤或進一步治療；若腫瘤已形成明確病灶，則會依腫瘤所在位置進行結腸切除手術。

手術原則需保留腫瘤前後約3至5公分的安全距離，並一併清除周邊可能轉移的淋巴結範圍，以降低復發風險。而若能在早期接受標準治療，病人的五年存活率高達九成以上。

早期發現是關鍵 45歲起可免費篩檢

陳昱廷提醒，國健署已將大腸癌篩檢年齡下修至45歲，符合資格者每兩年可免費接受一次免疫法糞便潛血檢查；若為一等親家族有大腸癌病史者，可提前至40歲開始每兩年定期篩檢。

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

