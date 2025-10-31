沒被矮化！APEC媒體中心秀Taiwan＋台灣國旗
記者李汶諭、許信欽／韓國慶州報導
APEC領袖峰會正式登場了，南韓總統李在明一早親自迎接各經濟體領袖和領袖代表，台灣領袖代表林信義也有和李在明握手合影，特別的是在國際媒體中心現場，轉播畫面出現台灣國旗和Taiwan字樣，並沒有用我國加入的Chinese Taipei，不矮化台灣，更展現了台韓友好。
台灣的領袖代表林信義也已經抵達了現場，在稍早的時候也和南韓總統李在明，來進行握手寒暄致意，南韓總統李在明親自迎接台灣領袖代表林信義，也象徵APEC領袖峰會正式登場。
令人振奮的是國際媒體中心轉播畫面，會秀出的每個經濟體名稱，以「Chinese Taipei」加入APEC的我國，這次不僅被放上台灣國旗，還秀出Taiwan字樣，下方註記更形容是韓國主要的經濟夥伴，和晶片領域的競爭者，據了解，台灣代表團也沒料到會有這樣意外的驚喜。
而中國國家主席習近平則是壓軸進場，還有日本首相高市早苗，美國則是由財政部部長貝森特代表，隨後就進入領袖峰會現場。
最關鍵的領袖峰會登場，韓國媒體也對台灣很友善，表列出各經濟體，但不是用Chinese Taipei，而是放上國旗秀出Taiwan。
根據往例，國際場合只要出現台灣國旗或是Taiwan字樣，就會被中國官方向主辦單位抗議，這次韓國APEC峰會不幫中國打壓，矮化台灣，也象徵台灣在國際上的地位受到肯定。
