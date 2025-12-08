沒被老擊敗！詹皇40歲轟29分 率湖人擊退七六人

（記者許皓庭／綜合報導）40歲的湖人球星詹姆斯（LeBron James）本季受坐骨神經痛影響，直到11月下旬才迎來首度亮相，初期表現不若往年。不過他今（8）日以一場關鍵時刻的爆發回應外界質疑，在末節收尾階段連拿10分，終場以12投17中攻下全隊最高的29分，帶領湖人以112比108擊敗七六人，同時將個人生涯例行賽勝場數推進到1015場，攀升至NBA史上第2位。

湖人本場比賽迎回兩名主將。除了缺席前兩戰的詹姆斯回到先發，新科爸比的唐西奇（Luka Doncic）也在此役復出。開局階段由唐西奇率先打破僵局，以中距離與外線投射讓湖人取得節奏，但七六人則靠恩比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）與馬克西（Tyrese Maxey）聯手追分，首節中段一度反超8分。

廣告 廣告

直到詹姆斯逐漸掌控比賽節奏，他在一次轉換快攻連續完成扣籃，八村壘也在外線命中追平三分，雙方首節以30比30結束。

次節湖人靠著詹姆斯外線命中取得領先，不過七六人替補火力隨後湧現，多次抓準湖人防守空檔，讓洛城在半場結束前被打出攻勢，以53比60落後。

易籃後，詹姆斯持續維持進攻侵略性，第三節開局便連拿5分，再助攻八村壘完成空中接力，帶動湖人下半場前段12投11中的高效率輸出，一度把比分拉開到雙位數領先。

然而七六人在末節展開強勢反撲，馬克西多次突破外線拉開空間，將比分追近到僅剩2分。當時唐西奇仍坐在板凳，湖人後場手感不穩，場面一度被主隊掌握。

比賽進入最後關鍵時刻時，詹姆斯再次展現其老將價值。他在兩隊打成105平後連續命中4球，從遠距離兩分、超遠三分到外線關鍵投射，每一次出手都重新拉開比分，並以後撤步投籃命中致勝分。這波個人連拿10分的演出讓湖人重新取得主導權。

比賽最後7.6秒，馬克西投進一記25呎外線，為七六人保留追分希望，但唐西奇隨後兩罰全中，湖人最終以4分差帶走勝利。

詹姆斯全場繳出29分、7籃板、6助攻，外線6投4中，並在勝場累積上正式超越多位名將，登上例行賽勝場榜第2名。八村壘與唐西奇也在攻守兩端提供火力，讓湖人在本季初期因傷兵、調整帶來的波動中拿下重要一勝。

七六人方面，馬克西依舊有亮眼發揮，多次在外線與突破得手，恩比德與喬治亦維持例行輸出，但仍無法抵擋湖人在關鍵時刻的抗壓攻勢。

更多引新聞報導

雷霆猛轟打到冒煙！缺SGA照飆火力 橫掃爵士奪15連勝

幸運兒繳電費「發票中1000萬」！完整中獎名單曝光 29人一夕暴富

