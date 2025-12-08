沒被老擊敗！詹皇40歲轟29分 率湖人擊退七六人
（記者許皓庭／綜合報導）40歲的湖人球星詹姆斯（LeBron James）本季受坐骨神經痛影響，直到11月下旬才迎來首度亮相，初期表現不若往年。不過他今（8）日以一場關鍵時刻的爆發回應外界質疑，在末節收尾階段連拿10分，終場以12投17中攻下全隊最高的29分，帶領湖人以112比108擊敗七六人，同時將個人生涯例行賽勝場數推進到1015場，攀升至NBA史上第2位。
湖人本場比賽迎回兩名主將。除了缺席前兩戰的詹姆斯回到先發，新科爸比的唐西奇（Luka Doncic）也在此役復出。開局階段由唐西奇率先打破僵局，以中距離與外線投射讓湖人取得節奏，但七六人則靠恩比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）與馬克西（Tyrese Maxey）聯手追分，首節中段一度反超8分。
直到詹姆斯逐漸掌控比賽節奏，他在一次轉換快攻連續完成扣籃，八村壘也在外線命中追平三分，雙方首節以30比30結束。
次節湖人靠著詹姆斯外線命中取得領先，不過七六人替補火力隨後湧現，多次抓準湖人防守空檔，讓洛城在半場結束前被打出攻勢，以53比60落後。
易籃後，詹姆斯持續維持進攻侵略性，第三節開局便連拿5分，再助攻八村壘完成空中接力，帶動湖人下半場前段12投11中的高效率輸出，一度把比分拉開到雙位數領先。
然而七六人在末節展開強勢反撲，馬克西多次突破外線拉開空間，將比分追近到僅剩2分。當時唐西奇仍坐在板凳，湖人後場手感不穩，場面一度被主隊掌握。
比賽進入最後關鍵時刻時，詹姆斯再次展現其老將價值。他在兩隊打成105平後連續命中4球，從遠距離兩分、超遠三分到外線關鍵投射，每一次出手都重新拉開比分，並以後撤步投籃命中致勝分。這波個人連拿10分的演出讓湖人重新取得主導權。
比賽最後7.6秒，馬克西投進一記25呎外線，為七六人保留追分希望，但唐西奇隨後兩罰全中，湖人最終以4分差帶走勝利。
詹姆斯全場繳出29分、7籃板、6助攻，外線6投4中，並在勝場累積上正式超越多位名將，登上例行賽勝場榜第2名。八村壘與唐西奇也在攻守兩端提供火力，讓湖人在本季初期因傷兵、調整帶來的波動中拿下重要一勝。
七六人方面，馬克西依舊有亮眼發揮，多次在外線與突破得手，恩比德與喬治亦維持例行輸出，但仍無法抵擋湖人在關鍵時刻的抗壓攻勢。
更多引新聞報導
雷霆猛轟打到冒煙！缺SGA照飆火力 橫掃爵士奪15連勝
幸運兒繳電費「發票中1000萬」！完整中獎名單曝光 29人一夕暴富
其他人也在看
NBA/超越詹皇！獨行俠狀元弗拉格再創紀錄 登頂史上第一人
達拉斯獨行俠今（7）日在主場以122比109力退休士頓火箭，近五戰收下四勝。18歲的新科狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）再次締造紀錄，全場攻下19分、5籃板、3助攻外帶2抄截、2阻攻，生涯已累積三場「15分、2抄截、2阻攻」的比賽，成為NBA史上達成此數據最多場的18歲球員，超越「詹皇」詹姆斯（LeBron James）與布萊恩（Kobe Bryant）的2場紀錄。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
NBA／前湖人中鋒坎貝爾驚傳逝世！離奇死因曝光
NBA／前湖人中鋒坎貝爾驚傳逝世！離奇死因曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 7
NBA/40歲詹皇轟29分！湖人8年來首度在費城贏球
湖人今（8日）作客費城，在東契奇（Luka Doncic）繳出31分、15籃板、11助攻的大三元，加上40歲詹姆斯（LeBron James）在決勝節獨攬12分下，終場以112比108斬斷76人的3連勝。。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
NBA》勇士少了Stephen Curry無礙 靠團隊拿下「勇騎大戰」勝利
近期遇上主力傷兵困擾的金州勇士，7日前往克里夫蘭作客騎士，靠著打出漂亮的團隊籃球，第4節也成功擋住騎士反撲，最終以99比94贏球，勝率也重回5成。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 1
NBA／哈登擠進史上得分前10 比肩喬丹和科比！締造後衛第3人
快艇7日交手灰狼，決勝節慘遭逆轉最終28：37吞敗，此役砍出全場最高34分的哈登（James Harden），賽後生涯總得分來到28290分，正式超越安東尼（Carmelo Anthony）擠進史上前10，為喬丹（Michael Jordan）和布蘭恩（Kobe Bryant）後第3位登上榜單的後衛。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
NBA／痛批保羅未認清自身角色 零號探員：該閉嘴享受最後一年
前NBA明星球員「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）在節目中指出保羅（Chris Paul）本季在快艇期間過度干預，未認清自身角色，更直言保羅本該安靜地享受生涯最後一個球季，而非...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前 ・ 10
NBA》湖人James對76人Maxey給出高度評價 「我敢保證，他現在的速度比我快很多」
洛杉磯湖人今天（8日）作客費城76人，靠著LeBron James在末節主宰戰局、攻下本季新高29分，最終以112比108收下勝利。這場比賽不僅見證「詹皇」關鍵時刻的統治力，也再次看見25歲新星Tyrese Maxey持續進化的軌跡。賽後James除了談到自己的表現，也大讚Maxey，笑說：「我敢保證，他現在的速度肯定比我快很多。」Yahoo奇摩運動 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
NBA》恭喜！Luka Dončić宣布第二個孩子誕生
洛杉磯湖人球星 Luka Dončić 於美國時間週六早上宣布，他的第二個女兒誕生，並在 Instagram 發布她的名字Olivia。Dončić 與未婚妻 Anamaria Goltes 已經有一名兩歲的女兒 Gabriela。TSNA ・ 1 天前 ・ 發起對話
東超／世界盃、東超差別？林書緯認隊友實力有差 怕說錯喊不是國王不好
新北國王6日在東超主場最終戰迎戰蒙古烏蘭巴托野馬，此役成功報了前役14分落敗的仇，以109：94送野馬吞本季首敗，才剛從世界盃男籃回歸的林書緯，賽後談到2個賽事最大差別，笑說不是國王的隊友不好，不過台灣隊的戰友實力相對一定突出一些。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 16
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 6
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 12
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 9 小時前 ・ 4
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 1073
傳離婚宥勝7個月！慈惠疑搬家「開啟新生活」 現況曝
男星宥勝（王宥勝）2023年捲入性騷風波後，今年4月宣布永久退出演藝圈，並將所有社群關閉。沒想到5月傳出他與老婆慈惠離婚，身分證配偶欄已經空白，但夫妻倆至今未做出回應，而慈惠7日在社群更新近況，吐露「在新的城市開啟新生活」，疑似準備搬離原居住地。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 12
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 222
日職/曾放話輸台灣改當投手 辰己涼介FA乏人問津
日本職棒樂天金鷲12強球星辰己涼介行使自由球員權利後，至今落腳處未定，據日媒報導他至今尚未收到任何日職球團的正式報價，也沒任何球團傳出對他有興趣，處境相當尷尬。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 5
青鳥護航賴瑞隆兒！醫嗆：敢不敢做這事？
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉...今日新聞NOWNEWS ・ 32 分鐘前 ・ 109
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 2 天前 ・ 16
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 162