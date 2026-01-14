沒被關稅打倒！台股去年IPO籌資達773億創高 證交所2大政策成關鍵推手

​儘管去（2025）年全球經貿局勢深受美國關稅政策波動干擾，台灣資本市場仍展現出極強的韌性，交出一張亮眼的成績單。證交所今（14）日公布最新統計，2025年國內一般板上市掛牌家數達25家，IPO籌資金額一舉衝上新台幣773億元，刷新歷年新高紀錄。更值得關注的是，申請上市家數達到28家，創下近十年來新高，其中高達4成以上為新經濟產業，顯示台灣產業結構正加速轉型升級。

政策鬆綁見效：新經濟與創投成為增長雙引擎

台股IPO之所以能取得突破性成果，關鍵在於制度的深度鬆綁與主動出擊。證交所表示，「透過整合服務、制度鬆綁與科技導入，我們成功推動國內上市成果再創新高，建立起多元產業共榮的局面」。

為了因應資本市場環境的快速變化，證交所在2025年6月修訂了無面額或非屬10元面額公司的獲利能力標準，大幅提升了市場對於不同股額制度的包容性。

此外，為配合政府推動我國成為「亞洲資產管理中心」的國家政策，證交所在同年5月調降創投公司申請上市的資本額門檻。相關人員指出，此舉不僅落實了擴大投資創投與新創的策略，更有助於中型創投透過資本市場取得資金，進而扶植國內具潛力的新創企業，促進市場結構多元化。

應對美國關稅衝擊：專案小組穩軍心

面對2025年最棘手的外部變項：美國關稅政策變化，證交所展現出極高的應變效率。證交所強調，在政策發酵之初便迅速組成專案小組，全面分析措施對我國產業供應鏈及企業營運的可能衝擊，並將評估結果即時呈報主管機關作為應對參考。

在穩定市場信心方面，證交所不僅要求上市公司強化資訊透明度，更積極鼓勵企業召開法人說明會，或採取庫藏股等措施，以實質行動穩定投資人預期。證交所指出，這些措施有助於我國資本市場在國際變局中，持續展現穩健發展的強大韌性。

監理科技與資安：打造數位時代的透明市場

除了制度與營運面的突破，2025年也是證交所邁向「監理數位化」的重要里程碑 。目前證交所已全面導入監理科技（SupTech）與大數據分析，透過RPA（機器人流程自動化）輔助日常監理，並利用AI新聞分析系統即時掌握市場潛在風險。

在資安防護體系上，證交所透過明確的資安事件重訊揭露標準，以及持續的教育訓練，成功提升企業防範意識。截至2025年底，已有超過7成的上市公司加入TWCERT（台灣電腦網路危機處理暨協調中心）共享資安情資。證交所強調，這不僅提升了市場整體的資安防護能力，更大幅降低了系統性風險，為投資人構建出更安全、更透明的交易環境。

