沒補償別想通車！川普放話「封鎖美加跨境大橋」

國際中心／張尚辰報導

川普揚言將阻止連接美國與加拿大的重要跨境橋梁啟用。（圖／翻攝自白宮臉書）

美國總統川普（Donald Trump）近日揚言，除非加拿大「全面補償美國多年來所付出的一切」，否則將阻止連接美國與加拿大的重要跨境橋梁啟用，話題引發外界關注。

根據外媒《BBC》報導，川普在自家社群平台Truth Social發文表示，連接加拿大安大略省與美國密西根州的「戈迪．豪國際大橋」（Gordie Howe International Bridge），在加拿大政府「以公平與尊重對待美國」之前，不應對外開放。此外，他更強調，美國應該至少擁有該橋樑「一半的所有權」。

該橋橫跨底特律河，被視為北美最重要的跨境基礎建設之一。依官方網站資料，該計畫由加拿大政府出資興建，但完工後將由加拿大與密西根州共同擁有並營運。工程自2018年動工，預計在完成正式測試與相關核准程序後，於2026年初開放通車。

不過，川普並未說明將如何實際阻止大橋啟用，僅表示相關談判將「立即展開」。他也在貼文中指控加拿大「企圖佔美國便宜」，並聲稱加拿大同時擁有橋樑的加、美兩端。

根據加拿大廣播公司（CBC）估計，該橋總建造成本約為64億加幣（約新台幣1500億元）。負責開發的溫莎－底特律橋樑管理局（Windsor-Detroit Bridge Authority）則為加拿大政府全資持有的機構。

報導指出，該橋計畫多年來一直是美加之間的爭議焦點。美國莫倫家族（Moroun family）同樣擁有鄰近、連接底特律與加拿大的「大使橋」（Ambassador Bridge），曾在川普第一任期內請求政府阻止新橋建設，認為此舉將影響其收取過路費的獨家權利。

不過，當時川普與加拿大前總理杜魯道（Justin Trudeau）曾共同發表聲明，稱該橋為「兩國之間至關重要的經濟命脈」。

川普此次也提及近期的美加貿易爭端，批評加拿大長期對美國乳製品課徵「不可接受的高額關稅」。此外，他還稱加拿大上月與中國簽署的貿易協議恐「重創加拿大」。

截至發稿，加拿大橋樑管理機構、安大略省省長辦公室以及底特律市長辦公室，均未立即回應外界置評請求。

