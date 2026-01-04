沒補助也行！左鎮民間自籌辦燈會 16件竹編燈飾點亮老街

台南市左鎮國小今年與企業合作參與左鎮燈會，校方布展「竹徑之門」搭配虛擬實境，從教育面打造科技燈會的意象。（左鎮國小提供／程炳璋台南傳真）

台南市左鎮區3年前以民間之力自辦1場「小而美」燈會意外受好評。今年燈會31日登場，以「淺山DNA」為主題開幕，串聯3處燈區，找來去年漁光島火神祭爆紅的知名火舞團表演，以燈會作為在地人舞台，提振小鎮觀光，搶救流失人口。

左鎮區有4000多人，全市人口倒數第2，主要生產芒果、香蕉、破布子與竹筍等農產，區內多為林業署種植的刺竹，因受到水庫水源保護區的限制，工業難以發展，年齡結構老化且外流嚴重，被稱為恐將消失的極限村落。

廣告 廣告

面對困境想辦法突圍，左鎮開始有一群年輕人打造社會動能，以自辦燈會作為在地人舞台，提升左鎮觀光能見度，增加在地人留在故鄉的意願。

左鎮區公所3年前結合民間力量籌辦「小而美」燈會，沒有中央政府大筆補助，全靠地方小額募款，動員在地居民、企業、社團與社區之力，搭配小鎮風光，意外獲得好評。

今年左鎮燈會以蔗埕公園為主場地，左鎮老街、左鎮化石園區為次要燈區，部分燈區由上百位社區長輩一起製作。31日開展，展期至3月8日，16件燈會藝術品全以左鎮知名的竹子為核心素材打造，主燈為「一馬平川迎新春」。

其中左鎮國小與企業合作打造「竹徑之門」科技燈會，配合虛擬實境，遊客靠近作品，將手機拍向天空，就可拍到雪花。2月28日晚上邀請去年在漁光島演出爆紅的「即將成真火舞團」表演，為燈會加分。

今年策展單位為菜寮溪產業觀光協會表示，左鎮燈會扣著在地生活文化脈絡，今年以常見的穿山甲、竹林為主題，提供遊客不同啟發，認識農村的美麗。

更多中時新聞網報導

2026年台灣體壇五大焦點》混血好手助陣 最強打線盼突破8強

NBA》文班亞馬又掛彩 膝扭傷待檢查

MLB》「日職輸出」退燒？ 村上宗隆、今井達也億元大約落空